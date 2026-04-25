25 de abril de 2026 Inicio
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Susto en el shopping Abasto: se incendió una freidora en el cine y hubo un amplio operativo

El hecho se produjo en el tercer piso del complejo Cinemark Hoyts, mientras el sector estaba cerrado. Los bomberos asistieron con oxígeno a las personas afectadas por protocolo, aunque no se registraron heridos.

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Se registró un incendio en el shopping Abasto.

Se registró un incendio en el shopping Abasto.

Bomberos de la Ciudad

Una freidora se incendió en el shopping Abasto, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona para extinguir las llamas. El hecho se produjo en el sector del cine, mientras se encontraba cerrado y el personal cocinaba la comida para los empleados.

Encontraron ocho fetos en la Clínica Santa María.
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El incendio se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el acceso por Anchorena y Zelaya, en el barrio porteño de Balvanera, por lo que los empleados se auto evacuaron y fue activado el protocolo del shopping. Los empleados apagaron las llamas con matafuegos, previo al arribo del personal de Bomberos de la Ciudad.

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En tal sentido, por protocolo los bomberos asistieron con oxígeno a las personas que estuvieron expuestas para limpiar las vías respiratorias, aunque no se registraron heridos.

En tanto, las autoridades analizaron la seguridad general del establecimiento y luego habilitaron la reapertura del sector. Además, la circulación de los vehículos en la zona fue interrumpida y después restablecida.

Colegiales: se incendió un departamento y encontraron muerto al dueño con un balazo

Un hombre fue hallado muerto el jueves con un disparo en la cabeza en su departamento en el barrio porteño de Colegiales, luego de que bomberos de la Ciudad apagaran un incendio en el inmueble. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer si fue asesinado o si se suicidó.

El hecho se registró en el octavo piso de un edificio situado en la calle Moldes al 1100, entre Zavala y Virrey Loreto, donde el personal de Bomberos de la Ciudad mitigó las llamas en un departamento y encontró muerto al dueño del inmueble, un hombre de 77 años identificado como Pedro, con un disparo en la sien y un arma de fuego al lado.

Según consignó Clarín, el hombre vivía con su pareja y desde hacía ocho años que vivía en el edificio. En tanto, el medio mencionado agregó que dos hijos murieron en la pandemia del Covid-19 y que las autoridades sospechan que atravesaba un cuadro de depresión. "Era conflictivo, no tenía buen trato con la mayoría", señaló una mujer.

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