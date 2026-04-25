25 de abril de 2026 Inicio
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Recorré Argentina: en 2026 el pueblo que quedó en el olvido y en el que vive una persona

Ubicado en el sur bonaerense, este paraje conserva huellas ferroviarias y una historia marcada por el aislamiento tras el cierre de ramales.

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Turismo en Argentina: el paraje con un solo habitante.

Turismo en Argentina: el paraje con un solo habitante.

HIPPIES RODANTES

  • Quiñihual es un paraje del sur de la provincia de Buenos Aires que pasó de tener cientos de habitantes a contar con un solo residente permanente.

  • El desarrollo del lugar estuvo ligado al ferrocarril Rosario–Puerto Belgrano, que impulsó su crecimiento durante gran parte del siglo XX.

  • El cierre de los ramales en la década del noventa provocó el éxodo de la población y la desaparición de servicios esenciales.

  • En la actualidad, el sitio atrae a viajeros y curiosos que buscan conocer un destino marcado por el silencio, la historia y la resistencia.

En el mapa argentino existen destinos que conservan intactas las marcas del paso del tiempo, y Quiñihual se presenta como uno de los casos más representativos. Este paraje del sur bonaerense, que supo tener una vida activa, hoy es conocido por una particularidad extrema: solo una persona vive allí de manera permanente.

Se esperan chaparrones durante el transcurso del domingo. 
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El lugar nació al ritmo del tren y creció alrededor de una estación ferroviaria que conectaba la región con distintos puntos productivos del país. Durante su etapa de mayor desarrollo, llegó a albergar a cientos de habitantes, con infraestructura que incluía viviendas, comercios, una escuela y espacios sociales.

Con el cierre del servicio ferroviario en la década del noventa, la dinámica del pueblo cambió por completo. La falta de conectividad y oportunidades provocó un progresivo abandono que derivó en la situación actual, donde el silencio domina el paisaje y las construcciones permanecen como testigos de otra época.

QUIÑIHUAL
El turismo en Quiñihual gira en torno a su pulpería y sus construcciones históricas, que reflejan la vida rural de otra época en el interior bonaerense.

El turismo en Quiñihual gira en torno a su pulpería y sus construcciones históricas, que reflejan la vida rural de otra época en el interior bonaerense.

Dónde queda Quiñihual

Quiñihual se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, dentro de una región caracterizada por extensos campos rurales y baja densidad poblacional. Está ubicado en el sudoeste bonaerense, en cercanías de la Ruta Provincial 76, una vía utilizada por quienes recorren esa zona del territorio.

El paraje forma parte de un entorno alejado de los grandes centros urbanos, lo que refuerza su condición de sitio aislado. Su ubicación, rodeada de caminos rurales y paisajes abiertos, contribuye a la sensación de estar en un espacio detenido en el tiempo, donde aún se perciben las huellas del antiguo paso del ferrocarril.

Qué puedo hacer en Quiñihual

Una de las principales actividades en Quiñihual es recorrer sus calles de tierra y observar las estructuras que quedaron en pie tras el abandono. Casas vacías, edificios deteriorados y la estación ferroviaria clausurada conforman un paisaje que remite a otra etapa histórica del interior argentino.

Otro de los puntos centrales es la pulpería centenaria, que continúa en funcionamiento gracias a su único habitante. Este espacio conserva objetos originales, como balanzas y estanterías antiguas, y funciona como un punto de encuentro para quienes llegan al lugar, además de ser un testimonio vivo del pasado del pueblo.

El entorno también resulta atractivo para ciclistas, fotógrafos y viajeros interesados en destinos no convencionales. La tranquilidad absoluta, el contacto con la historia y la posibilidad de dialogar con el residente convierten la visita en una experiencia singular dentro del turismo rural.

Cómo llegar a Quiñihual

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto implica un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros, tomando rutas nacionales y provinciales que conducen hacia el sudoeste bonaerense hasta conectar con la Ruta Provincial 76. El viaje demanda alrededor de 7 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Quiñihual, turismo
El turismo en Quiñihual se apoya en su historia ferroviaria y en un paisaje rural de Argentina donde el paso del tiempo quedó detenido tras el cierre de los ramales.

El turismo en Quiñihual se apoya en su historia ferroviaria y en un paisaje rural de Argentina donde el paso del tiempo quedó detenido tras el cierre de los ramales.

En transporte público, se puede viajar en micro o tren hasta ciudades cercanas como Bahía Blanca o Coronel Suárez, que cuentan con servicios disponibles desde Buenos Aires. Desde esos puntos, es necesario continuar el trayecto en vehículo particular o contratado, ya que no existen conexiones directas hacia el paraje.

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