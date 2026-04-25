Invasión de autos en Argentina: eléctricos, híbridos y marcas chinas marcan el 2026

El mercado automotor argentino atraviesa en 2026 un punto de inflexión que va más allá del volumen de ventas. Si bien las proyecciones del sector ubican el patentamiento anual en torno a las 650.000 unidades, el verdadero cambio está en la composición de la oferta y en el origen de los vehículos que llegan al país.
En los últimos meses se consolidó una mayor apertura a importaciones, lo que permitió ampliar el portfolio de las automotrices con modelos que hasta hace poco no tenían lugar en el mercado local. Esto se traduce en una oferta más diversa, especialmente en el segmento SUV, que sigue siendo el de mayor crecimiento.
Uno de los ejes centrales de esta transformación es la electrificación. Aunque los autos 100% eléctricos todavía representan una porción menor del total, los híbridos —sobre todo los no enchufables— ganan terreno como puerta de entrada a nuevas tecnologías. Modelos de marcas tradicionales como el Toyota Corolla Cross Hybrid, Renault Arkana o Fiat 600 marcan ese camino, combinando eficiencia con una propuesta más accesible para el usuario promedio.
En paralelo, empieza a notarse con más fuerza la llegada de vehículos 100% eléctricos, principalmente de la mano de nuevas marcas. El desembarco de matcas chinas fuertes reflejan una estrategia clara: competir con tecnología, equipamiento y precio.
Este avance de las automotrices chinas es, probablemente, el cambio estructural más relevante del mercado. En pocos años pasaron de tener una presencia marginal a convertirse en protagonistas, con propuestas que incluyen desde SUVs medianos hasta modelos electrificados con alto nivel de conectividad y asistencia a la conducción.
A esto se suma un cambio en el perfil del consumidor. La tecnología dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito: pantallas más grandes, sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y conectividad total son hoy elementos clave en la decisión de compra.
En ese contexto, el 2026 no solo se perfila como un año con muchos lanzamientos, sino como el inicio de una nueva etapa para la industria automotriz en Argentina, donde la competencia se amplía y obliga a las marcas tradicionales a redefinir su estrategia frente a un escenario cada vez más globalizado.