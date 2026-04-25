Invasión de autos en Argentina: eléctricos, híbridos y marcas chinas marcan el 2026 El mercado automotor argentino atraviesa uno de los años más movidos de su historia: más de 70 lanzamientos previstos, con fuerte presencia de marcas chinas y una avanzada de modelos electrificados que empieza a cambiar el mapa local. Por Federico Bossio + Seguir en







Este año se esperan más de 70 lanzamientos en el mercado automotor argentino.

El mercado automotor argentino atraviesa en 2026 un punto de inflexión que va más allá del volumen de ventas. Si bien las proyecciones del sector ubican el patentamiento anual en torno a las 650.000 unidades, el verdadero cambio está en la composición de la oferta y en el origen de los vehículos que llegan al país.

En los últimos meses se consolidó una mayor apertura a importaciones, lo que permitió ampliar el portfolio de las automotrices con modelos que hasta hace poco no tenían lugar en el mercado local. Esto se traduce en una oferta más diversa, especialmente en el segmento SUV, que sigue siendo el de mayor crecimiento.

Uno de los ejes centrales de esta transformación es la electrificación. Aunque los autos 100% eléctricos todavía representan una porción menor del total, los híbridos —sobre todo los no enchufables— ganan terreno como puerta de entrada a nuevas tecnologías. Modelos de marcas tradicionales como el Toyota Corolla Cross Hybrid, Renault Arkana o Fiat 600 marcan ese camino, combinando eficiencia con una propuesta más accesible para el usuario promedio.

En paralelo, empieza a notarse con más fuerza la llegada de vehículos 100% eléctricos, principalmente de la mano de nuevas marcas. El desembarco de matcas chinas fuertes reflejan una estrategia clara: competir con tecnología, equipamiento y precio.

Este avance de las automotrices chinas es, probablemente, el cambio estructural más relevante del mercado. En pocos años pasaron de tener una presencia marginal a convertirse en protagonistas, con propuestas que incluyen desde SUVs medianos hasta modelos electrificados con alto nivel de conectividad y asistencia a la conducción.