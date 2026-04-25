La receta definitiva: cómo hacer un budín de pan delicioso en la air fryer El postre más clásico argentino después del flan o el arroz con leche y una preparación más sencilla y con menos pasos para la freidora de aire. Por + Seguir en







La receta épica de budín de pan en freidora de aire par a tener el postre en menos de una hora. C5N

El budín de pan encuentra en la freidora de aire una aliada práctica sin resignar textura ni sabor. La receta utiliza ingredientes básicos y un proceso accesible para resolver la receta de un clásico en casa. El uso de caramelo previo aporta humedad y una capa final que define el resultado. El paso a paso permite adaptar tiempos y lograr una cocción pareja en tiempo récord. El budín de pan, asociado a recetas de aprovechamiento, se adapta a a la freidora de aire sin perder su identidad, con una cocción que combina practicidad y control de temperatura. La propuesta se apoya en ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar y en un procedimiento que no exige gran manejo de la pastelería, lo que permite integrar esta versión de budín de pan a la rutina diaria sin mayores complicaciones.

El resultado es un postre con una textura húmeda en el interior y una superficie que se dora en los minutos finales, en línea con las expectativas de la receta clásica.

Budín de pan Paulina Cocina

Cómo hacer el budín de pan en la freidora de aire El proceso comienza con el remojo del pan en leche, una etapa que define la base de la mezcla y asegura una textura uniforme. A partir de ahí, se integran los huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla, logrando una preparación que luego se vuelca en un molde previamente acaramelado. La cocción se realiza a temperatura media dentro de la freidora, primero cubierta para conservar humedad y luego descubierta para lograr el dorado final.

Ingredientes 250 g de pan

1 taza (250 ml) de leche

0,5 taza (100 g) de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla Preparación Primero hay que cortar el pan en trozos y dejarlo en remojo con la leche hasta que se ablande por completo, asegurando que absorba el líquido de manera pareja. Luego, batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien los ingredientes, sin necesidad de alcanzar un punto espumoso.