25 de abril de 2026 Inicio
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La receta definitiva: cómo hacer un budín de pan delicioso en la air fryer

El postre más clásico argentino después del flan o el arroz con leche y una preparación más sencilla y con menos pasos para la freidora de aire.

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La receta épica de budín de pan en freidora de aire par a tener el postre en menos de una hora. 

La receta épica de budín de pan en freidora de aire par a tener el postre en menos de una hora. 

C5N
  • El budín de pan encuentra en la freidora de aire una aliada práctica sin resignar textura ni sabor.
  • La receta utiliza ingredientes básicos y un proceso accesible para resolver la receta de un clásico en casa.
  • El uso de caramelo previo aporta humedad y una capa final que define el resultado.
  • El paso a paso permite adaptar tiempos y lograr una cocción pareja en tiempo récord.

El budín de pan, asociado a recetas de aprovechamiento, se adapta a a la freidora de aire sin perder su identidad, con una cocción que combina practicidad y control de temperatura. La propuesta se apoya en ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar y en un procedimiento que no exige gran manejo de la pastelería, lo que permite integrar esta versión de budín de pan a la rutina diaria sin mayores complicaciones.

De esta manera, se posiciona como una opción real para quienes buscan tranquilidad, sustentabilidad y una vida más equilibrada sin desconectarse del mundo.
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El resultado es un postre con una textura húmeda en el interior y una superficie que se dora en los minutos finales, en línea con las expectativas de la receta clásica.

Budín de pan

Cómo hacer el budín de pan en la freidora de aire

El proceso comienza con el remojo del pan en leche, una etapa que define la base de la mezcla y asegura una textura uniforme. A partir de ahí, se integran los huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla, logrando una preparación que luego se vuelca en un molde previamente acaramelado. La cocción se realiza a temperatura media dentro de la freidora, primero cubierta para conservar humedad y luego descubierta para lograr el dorado final.

Ingredientes

  • 250 g de pan
  • 1 taza (250 ml) de leche
  • 0,5 taza (100 g) de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Primero hay que cortar el pan en trozos y dejarlo en remojo con la leche hasta que se ablande por completo, asegurando que absorba el líquido de manera pareja. Luego, batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien los ingredientes, sin necesidad de alcanzar un punto espumoso.

A continuación, incorporar el pan remojado a la mezcla y unir todo hasta obtener una preparación homogénea. En paralelo, preparar un caramelo directamente en el molde con unas cucharadas de azúcar sobre la hornalla, distribuyéndolo en la base antes de sumar la mezcla.

Budín de pan

Verter la preparación en el molde, cubrir con papel aluminio y llevar a la freidora de aire a 170°C durante 50 minutos, controlando la cocción sin abrir de forma constante. Para finalizar, retirar el papel y cocinar diez minutos más, lo que permite dorar la superficie. El desmolde debe hacerse en caliente, de modo que el caramelo se despegue y recubra el budín. Después, una vez que acceda a temperatura ambiente, siempre conviene una noche de heladera, pero con una hora en frío alcanza.

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