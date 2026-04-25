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Se separó un reconocido conductor tras 30 años por una fuerte crisis

La relación se encontraba en un momento crítico en los últimos años y decidieron distanciarse: “Hubo un momento en que soltar fue la única opción”.

Se separaron tras 30 años.

Se separaron tras 30 años.

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El conductor Nicolás Repetto confirmó su separación con Florencia Raggi luego de 30 años de relación y explicó que hubo una ruptura, que se produjo durante la pandemia y no pudieron reponerse de la crisis.

La pareja atravesó una fuerte crisis y supo volver a apostar en el amor.
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"Todo surge de una ocasión, ¿no? A veces las ocasiones te impulsan o te frenan", contó. Esta experiencia dio origen a la canción Flotar, producto de ese momento que pudo transitar.

Añadió que era una época de poco trabajo, donde había mucho tiempo para pensar, y en la que la distancia física también se volvió emocional. "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar, porque tenés la corriente en contra", reflexionó.

Se conocieron en 1995 durante una entrevista en el programa Nico del mediodía. Su relación se consolidó con dos hijos, Renata y Francisco. Según contaron en varias entrevistas, el secreto de la permanencia está en la libertad individual, la convivencia armónica y el haber compartido proyectos de vida lejos de la alta exposición mediática.

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