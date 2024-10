Qué truco casero se volvió viral para que la batería del celular no se descargue rápido

En los últimos días, un truco casero llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales por ofrecer una solución sencilla y efectiva para evitar que la batería del celular se descargue rápidamente. Este método no solo es fácil de implementar, sino que también puede alargar el tiempo de uso del dispositivo, mejorando la experiencia de los usuarios sin necesidad de invertir en cargadores portátiles o estar con el temor de quedarse sin energía.

Celular mala noticia 1.png Freepik

Este consejo viral, que se difundió rápidamente entre los usuarios de smartphones, permite mantener el celular activo por más tiempo, incluso con un uso intensivo. Es así que de esta manera, gracias a la aplicación de este truco casero y otros métodos complementarios, es posible prolongar la vida útil de la batería.

Cómo es el truco casero para evitar que el celular se descargue muy rápido

Uno de los factores que más afecta la duración de la batería es el brillo de la pantalla. Según estudios de Counterpoint Research, reducir el brillo o activar la opción de brillo automático puede incrementar la duración de la batería hasta en un 20%. Además, si el celular tiene una pantalla OLED, utilizar el modo oscuro es otro truco que puede ayudar a conservar la energía de manera más eficiente.

Otro aspecto clave a tener en cuenta son las conexiones inalámbricas como WiFi, Bluetooth y los datos móviles. Aunque no lo parezca, estos servicios pueden consumir hasta un 15% de la batería, incluso cuando no están en uso activo, según el informe de Global System. Por lo tanto, desactivarlos cuando no se los necesite es una forma rápida y sencilla de ahorrar batería.

Celular Expertos y grandes fabricantes de smartphones como Apple, Samsung y Google coinciden en la importancia de cuidar la batería de estos dispositivos para prolongar su vida útil. Freepik

El GPS también gasta un buen porcentaje de energía, especialmente cuando se utiliza en aplicaciones de navegación que requieren una actualización constante de la ubicación. Desactivar el GPS cuando no sea necesario, o limitar su uso en segundo plano, puede generar un ahorro importante de batería a lo largo del día.

Finalmente, es importante prestar atención a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Las notificaciones constantes y las actualizaciones automáticas son grandes responsables del agotamiento de la batería sin que el usuario lo note. Al gestionar estas aplicaciones de manera eficiente, desactivando las actualizaciones automáticas y limitando las notificaciones innecesarias, se puede prolongar la vida útil de la batería sin comprometer el rendimiento del celular.