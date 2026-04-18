Qué recorridos son imperdibles en Palermo si estás visitando Buenos Aires En esta temporada de otoño, el paisaje se transforma con tonos ocres, convirtiendo cualquier caminata en una experiencia visualmente hermosa. Por + Seguir en







Estos son los recorridos de Turismo ideales para quienes están por la zona Redes Sociales

Se recomienda el uso de free tours para obtener una visión general antes de profundizar en los rincones específicos de cada sub-barrio.

Circuito Verde: Incluye paradas obligatorias en el Jardín Botánico, los lagos y el Rosedal, ideales para disfrutar de los colores del otoño.

Palermo Soho: Inspirado en el barrio neoyorquino, es el punto de encuentro de las tendencias de moda, el arte urbano y los grafittis más fotografiados.

Patrimonio y Ciencia: El Planetario Galileo Galilei y el Jardín Japonés son hitos arquitectónicos y culturales que definen la silueta del barrio. Palermo sigue consolidándose como el corazón pulsante de Buenos Aires, ofreciendo una mezcla irresistible de diseño, gastronomía de vanguardia y espacios verdes que parecen detenidos en el tiempo. Como el barrio más extenso de la capital, su versatilidad permite que cada visitante encuentre un recorrido de Turismo a su medida.

Ya sea que busques una tarde de compras exclusivas, un recorrido por museos de clase mundial o un picnic en el Rosedal, este distrito ofrece una hoja de ruta infinita que captura la esencia cosmopolita de la ciudad. A continuación, te presentamos los circuitos fundamentales para descubrir Palermo en pocos días.

Cuáles son los paseos imperdibles de Palermo si visitas Buenos Aires Bosques y lagos de Palermo, Planetario Al ser el barrio más grande de la capital, ofrece una versatilidad que se adapta a cualquier perfil de viajero, desde quienes buscan las últimas tendencias de moda en el circuito del "Soho" hasta los que prefieren la tranquilidad de sus jardines históricos.

Una excelente forma de iniciar la exploración es a través de los recorridos gratuitos guiados, que permiten descifrar la identidad de cada una de sus zonas.

La propuesta de este otoño integra desde la clásica postal de los Bosques de Palermo, hogar del Planetario, el Rosedal y el Jardín Japonés; hasta la vibrante vida nocturna de Las Cañitas y Palermo Hollywood. Este último, transformado por la industria audiovisual, se ha convertido en el santuario de la cocina internacional.

Además, la experiencia palermitana se completa con detalles únicos de la cultura local, como el asombroso desfile de los paseadores de perros y el ritual gastronómico de disfrutar un choripán en los carritos de la Costanera Norte.