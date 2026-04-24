24 de abril de 2026 Inicio
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Qué podés hacer en el Jardín Botánico de Buenos Aires y cómo llegar

El espacio ofrece recorridos educativos y áreas temáticas. Es una opción ideal para disfrutar del verde sin salir de la ciudad.

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Una alternativa accesible para quienes buscan desconectar del ritmo urbano

Una alternativa accesible para quienes buscan desconectar del ritmo urbano,

Buenos Aires Ciudad
  • El Jardín Botánico Carlos Thays es uno de los espacios verdes más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Alberga más de 1.500 especies vegetales distribuidas en distintos sectores temáticos.
  • Cumple un rol clave en la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.
  • Ofrece recorridos, invernáculos, áreas temáticas y actividades vinculadas a la naturaleza.

El Jardín Botánico Carlos Thays es un espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires que permite disfrutar de la naturaleza en medio de uno de los barrios más transitados con propuestas educativas, científicas y recreativas.

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Ubicado en pleno barrio de Palermo, este predio funciona como un reservorio natural y un punto de referencia para la investigación y la conservación de especies. Su relevancia fue reconocida oficialmente al ser declarado Monumento Nacional, lo que remarca su valor cultural y ambiental.

Además de su función científica, el lugar es una alternativa accesible para quienes buscan desconectar del ritmo urbano, recorrer senderos rodeados de vegetación y conocer en detalle distintas colecciones botánicas.

Jardín Botánico
Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia.

Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia.

Cómo es y qué hacer en el Jardín Botánico de Buenos Aires

El jardín ocupa más de siete hectáreas y reúne alrededor de 1.500 especies organizadas según criterios diseñados por Carlos Thays. Uno de sus sectores principales agrupa plantas según su origen geográfico, con ejemplares provenientes de América, Europa, Asia, África y Oceanía, además de un área dedicada especialmente a la flora argentina.

También cuenta con un sector sistemático donde las especies están ordenadas por familias botánicas, siguiendo clasificaciones científicas específicas. A lo largo del recorrido se pueden visitar cinco invernáculos, cada uno destinado a plantas con necesidades particulares, incluyendo colecciones de cactus, especies tropicales y áreas de propagación.

Jardín Botánico
Su diseño, creado por el paisajista francés Carlos Thays, combina naturaleza, arquitectura y recorridos educativos con estilos romano, francés y japonés.

Su diseño, creado por el paisajista francés Carlos Thays, combina naturaleza, arquitectura y recorridos educativos con estilos romano, francés y japonés.

Entre los puntos destacados aparece el invernáculo principal de estilo art nouveau, una estructura histórica de hierro y vidrio traída desde Francia en 1897, que contiene especies tropicales y subtropicales. Este espacio es uno de los más representativos por su valor arquitectónico y botánico.

El paseo se completa con distintos sectores temáticos como el jardín de mariposas, áreas de palmeras, colecciones de hongos, cactus y herbáceas, además de espacios que favorecen la presencia de aves y contribuyen a la biodiversidad urbana. Todo el predio funciona como un entorno de aprendizaje y contemplación, con propuestas que permiten conocer más sobre la vegetación.

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