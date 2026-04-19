Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera La actualización semestral por inflación introdujo cambios clave en el esquema impositivo, al elevar los mínimos no imponibles y redefinir los niveles de ingreso a partir de los cuales se aplican retenciones. Por + Seguir en







Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Balvanera combina historia y comercio, con íconos como el Palacio de las Aguas Corrientes y el Pasaje Enrique Santos Discépolo.

El recorrido cultural incluye Plaza Miserere, la zona de Once y el Museo Casa Carlos Gardel.

El Abasto Shopping funciona como polo comercial y cultural rodeado de teatros y espacios artísticos.

También se destacan el arte urbano cerca de la Facultad de Medicina UBA y la oferta gastronómica y cultural sobre Avenida Corrientes. Balvanera es uno de los barrios con mayor identidad de la ciudad, donde la historia y el comercio conviven en un ritmo vibrante. Entre sus postales más emblemáticas se destaca el Palacio de las Aguas Corrientes, una verdadera joya arquitectónica con una fachada única de terracota importada. Muy cerca, el Pasaje Enrique Santos Discépolo invita a un paseo más íntimo, con ese aire tanguero y bohemio que parece detenido en el tiempo.

Para quienes buscan sumergirse en la cultura porteña, la Plaza Miserere y la zona de Once ofrecen un recorrido cargado de historia, con edificios emblemáticos y templos de gran valor patrimonial. En este circuito también se encuentra el Museo Casa Carlos Gardel, donde es posible conectar con la vida y obra del ícono del tango a través de objetos y relatos que evocan una época dorada.

Nuestra Señora de Balvanera interior Tincho Par El recorrido se completa en el barrio del Abasto Shopping, epicentro comercial y cultural que combina su pasado como antiguo mercado con una propuesta moderna de entretenimiento. A su alrededor, la presencia de teatros independientes y espacios culturales le da a Balvanera una energía única, ideal para descubrir una faceta más auténtica de la noche porteña.

Qué podés hacer en Balvanera si estás de visita en Buenos Aires Para quienes buscan una experiencia alternativa en Balvanera, el circuito de arte urbano se volvió uno de sus grandes atractivos. En las inmediaciones de la Facultad de Medicina UBA y el Hospital de Clínicas José de San Martín, paredes y persianas fueron intervenidas por artistas locales, creando una galería a cielo abierto que le aporta color y una mirada contemporánea al entorno académico.

edificio-balvanera-buenos-aires-1560761470.jpg Otra propuesta interesante es descubrir su diversidad cultural a través de la gastronomía. Más allá de los clásicos porteños, el barrio reúne una fuerte impronta internacional con restaurantes de cocina judía, peruana y árabe, además de panaderías tradicionales y comercios de especias. Recorrer sus calles menos transitadas permite vivir una experiencia distinta, donde los sabores cuentan historias de distintas comunidades que conviven en la zona.

Por último, la Avenida Corrientes ofrece un plan ideal para los amantes de los libros y las antigüedades. En su paso por el barrio, abundan librerías de viejo y locales especializados donde se pueden encontrar ediciones difíciles de conseguir, vinilos y objetos únicos. Es un paseo perfecto para perderse entre estantes y disfrutar de ese aire nostálgico e intelectual tan característico de esta parte de la ciudad.