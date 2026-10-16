Tres escapadas cerca de Buenos Aires para pasar el Día de la Madre 2026

El domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre en la Argentina , y una buena alternativa para festejarlo es organizar una salida en familia cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Además de los regalos tradicionales, muchas personas buscan compartir una experiencia distinta, y la Provincia tiene destinos que combinan naturaleza, historia y propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Tigre, San Antonio de Areco y Chascomús se destacan como tres opciones bonaerenses para organizar la jornada. Una escapada de un día o de un fin de semana permite salir de la rutina, disfrutar de una comida especial y conocer nuevos paisajes sin viajar demasiado lejos.

Entre las propuestas se destacan el río, las compras, tradición, campo o tranquilidad, entre otras. Antes de salir conviene revisar el pronóstico, fundamental en tiempos donde el fenómeno de El Niño puede afectar los planes, consultar los horarios de las actividades y reservar con anticipación si la idea es almorzar afuera.

Tigre queda a solo 32 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte del conurbano bonaerense y sobre la ribera del río Luján, donde comienza el Delta del Paraná. Su cercanía lo vuelve uno de los destinos más accesibles para un plan de día completo, y su propuesta turística se mantiene activa durante todo el año.

El principal atractivo es el paseo por el Delta , que se hace en lancha, kayak o catamarán. Uno de los puntos más conocidos es el Puerto de Frutos, un mercado al aire libre con puestos de decoración, artesanías, muebles, flores y productos regionales, ideal para elegir un regalo diferente. También se pueden visitar el Museo del Mate y el Museo de Arte Tigre, o pasar el día en el Parque de la Costa, un parque de diversiones pensado para disfrutar en familia.

Para llegar, una de las opciones más pintorescas es el Tren de la Costa. También se puede ir en auto por Panamericana (ramal Tigre), en colectivos interurbanos o en el tren Mitre (ramal Retiro-Tigre). En todos los casos el viaje no suele superar la hora.

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San Antonio de Areco

San Antonio de Areco se ubica en el norte de la provincia, a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a orillas del río Areco y en una zona de campos abiertos y estancias históricas. Es uno de los pueblos rurales más atractivos de la región y ofrece un ambiente tranquilo, con calles históricas, construcciones tradicionales y una fuerte identidad gauchesca.

Es un destino para pasar el día sin apuro. Se puede caminar por el casco histórico y por senderos arbolados, visitar ferias y talleres de artesanos, o sumarse a clases de cerámica, tejido o cocina tradicional. Algunas estancias turísticas mezclan gastronomía criolla, paisajes campestres y actividades al aire libre. En la mesa predominan los asados, las pastas caseras y los panificados artesanales, con postres clásicos como el flan o el budín de pan, en restaurantes instalados en antiguas casonas o quintas.

Para llegar en auto se usa principalmente la Ruta Nacional 8, un trayecto que suele demandar cerca de una hora y media según el tránsito. También hay combis y buses directos desde puntos céntricos de la capital, como Once, Liniers o Retiro. Por tratarse de una fecha en la que muchas familias organizan salidas, conviene consultar horarios, disponibilidad y reservas.

Laguna de Chascomús de día Municipalidad de Chascomús

Chascomús

Chascomús está en el centro-este de la provincia, sobre la Ruta Nacional 2, a poco más de 120 kilómetros de la Capital Federal. Su principal atractivo es la laguna, un amplio espejo de agua rodeado por una extensa costanera, que estructura buena parte de la vida social y turística de la ciudad. Es una escapada pensada para bajar el ritmo.

El paseo permite caminar, andar en bicicleta por circuitos señalizados, tomar mate frente al agua o simplemente contemplar el paisaje. Para quienes buscan algo más activo hay kitesurf, windsurf, paddle surf y navegación en bote, según las condiciones del día. El casco histórico completa la visita, con la Capilla de los Negros, la catedral, la plaza principal y la casa natal del expresidente Raúl Alfonsín, además de restaurantes y cafés para comer.

Una ventaja del destino es que se puede llegar sin auto. Desde la estación Constitución hay que tomar la Línea Roca, hacer un transbordo en Alejandro Korn y continuar hasta Chascomús. El viaje demora alrededor de 3 horas. También se llega en auto por la Ruta Nacional 2.