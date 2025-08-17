17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué tomar mate puede ayudar al control de la diabetes y la obesidad

Sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a reducir la inflamación sistémica, lo cual es fundamental para mantener el bienestar general y prevenir condiciones de salud adversas.

Por
La dificultad para conciliar el sueño es una problemática extendida en Argentina

La dificultad para conciliar el sueño es una problemática extendida en Argentina, afectando a la mitad de la población, siendo el insomnio la alteración más frecuente. 

Pexels

El mate, bebida tradicional de Sudamérica, despertó interés científico por sus múltiples beneficios. Sus componentes principales, como los polifenoles y la cafeína, aportan un efecto antioxidante que ayuda a combatir el estrés oxidativo, un factor clave en el desarrollo de enfermedades crónicas. Además, sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a reducir la inflamación sistémica, favoreciendo el bienestar general y la prevención de diversas condiciones de salud.

Este ingrediente no solo añade un matiz dulce y exótico sin recurrir al azúcar, sino que también aporta beneficios nutricionales que potencian el valor de la infusión.
Te puede interesar:

Cómo podés hacer que el mate caliente más todo tu cuerpo con un simple yuyo: hay varias opciones

Investigaciones recientes se centran en cómo el mate influye en el control de la glucosa en sangre. Estudios preliminares indican que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, facilitando que las células utilicen la glucosa de manera más eficiente. Esto ayuda a prevenir los picos de azúcar y reduce el riesgo de resistencia a la insulina, un factor asociado a la aparición de diabetes tipo 2.

El consumo de mate también se vincula con el control del peso corporal. La infusión puede aumentar el gasto energético del cuerpo y favorecer la quema de calorías, además de inhibir ciertas enzimas relacionadas con la absorción de grasas, lo que podría disminuir la acumulación de tejido adiposo. Su efecto diurético natural contribuye a la eliminación de líquidos, promoviendo una sensación de bienestar y ayudando a desinflamar. Incorporado a una dieta equilibrada y ejercicio regular, el mate se presenta como un aliado natural para la prevención y manejo de la diabetes y la obesidad.

Mate
En la búsqueda de darle un aire renovado a la tradicional costumbre de tomar mate, cada vez más personas incorporan coco rallado a la infusión.

En la búsqueda de darle un aire renovado a la tradicional costumbre de tomar mate, cada vez más personas incorporan coco rallado a la infusión.

Qué beneficios tiene tomar mate en relación al control de la diabetes y la obesidad

Más allá de su valor cultural y social, la yerba mate contiene compuestos bioactivos como polifenoles, saponinas y xantinas, que brindan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos elementos ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación crónica, factores estrechamente vinculados con la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Uno de los efectos más relevantes del mate en relación a la diabetes consiste en mejorar el metabolismo de la glucosa. Estudios indican que su consumo aumenta la sensibilidad a la insulina, haciendo que las células del cuerpo respondan mejor a esta hormona y utilicen la glucosa de forma más eficiente como fuente de energía. Este efecto contribuye a mantener niveles de azúcar en sangre estables y disminuye la probabilidad de hiperglucemia, característica principal de la diabetes tipo 2.

Además, el mate puede ralentizar la acción de la enzima alfa-glucosidasa, encargada de descomponer carbohidratos complejos en azúcares simples en el intestino. Al moderar la absorción de glucosa después de las comidas, la infusión evita picos bruscos de azúcar en sangre, similar al efecto de algunos medicamentos antidiabéticos orales, consolidando al mate como un complemento natural en el manejo de la diabetes.

Mate
Quienes tienen dificultades para conciliar el sueño durante la noche pueden incorporar una planta que, al consumirse en una infusión, ofrece efectos relajantes y favorece el descanso.

Quienes tienen dificultades para conciliar el sueño durante la noche pueden incorporar una planta que, al consumirse en una infusión, ofrece efectos relajantes y favorece el descanso.

En lo que respecta al control de peso, el mate ofrece beneficios notables. Su contenido de cafeína y teobromina, compuestos con efecto estimulante, acelera el metabolismo y aumenta el gasto energético, favoreciendo la quema de calorías y la movilización de grasas almacenadas. Integrado a una alimentación equilibrada y actividad física regular, el mate contribuye a la reducción del porcentaje de grasa corporal.

Otro mecanismo por el cual el mate favorece la pérdida de peso es la modulación de enzimas como la lipasa pancreática y la lipasa gástrica, claves en la digestión y absorción de grasas. Los compuestos presentes en la yerba mate inhiben parcialmente estas enzimas, disminuyendo la cantidad de grasa que el cuerpo asimila de los alimentos y reduciendo la acumulación de tejido adiposo a largo plazo.

Mate
La dificultad para conciliar el sueño es una problemática extendida en Argentina, afectando a la mitad de la población, siendo el insomnio la alteración más frecuente.

La dificultad para conciliar el sueño es una problemática extendida en Argentina, afectando a la mitad de la población, siendo el insomnio la alteración más frecuente.

El consumo de mate también genera una sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito. La interacción entre cafeína, polifenoles y otros componentes influye en hormonas que regulan el hambre, lo que reduce la ingesta de alimentos y favorece la disminución del peso corporal. Tomarlo entre comidas o antes de ellas resulta una estrategia útil para evitar snacks calóricos y mantener una alimentación más equilibrada.

En conclusión, la yerba mate es más que una infusión reconfortante. Sus propiedades respaldadas por estudios la posicionan como un aliado natural en el manejo de la diabetes y la obesidad, al mejorar la sensibilidad a la insulina, moderar la glucemia postprandial, aumentar el gasto energético e inhibir parcialmente la absorción de grasas. No obstante, su consumo resulta más efectivo cuando se combina con una dieta balanceada y actividad física regular.

Noticias relacionadas

Hacé que tu mate dure más tiempo caliente con estas simples hierbas

Con cualquiera de estos tres yuyos podés hacer que el mate caliente aún más tu cuerpo: cuáles son

Si te gusta el mate y estás sufriendo insomnio te proponemos un ritual a base de un saludable yuyo.

Cuál es el yuyo para el mate que combate el insomnio

¿Cómo ayudar al Medio Ambiente reciclando perchas?

De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.

Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

Además de mejorar el sabor, la carqueja puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.

Si le agregás carqueja al mate, podés combatir una enfermedad clave y fortalecer tu salud: cuál es el motivo

Rating Cero

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

“Pobrecita la Prandi, qué horror lo que vivió esta chica”,lamentó Mirtha Legrand
play

El mensaje de Mirtha Legrand para Julieta Prandi tras el juicio contra su exmarido: "La llamé, pero no..."

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.
play

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

últimas noticias

¿Cómo ayudar al Medio Ambiente reciclando perchas?

De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Hace 30 minutos
Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado.

Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

Hace 39 minutos
Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

Hace 41 minutos
Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.

Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

Hace 52 minutos
play
La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Hace 1 hora