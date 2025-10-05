Qué hacer si se te empaña el vidrio de tu auto

La formación de vaho en los cristales al conducir ocurre con frecuencia cuando comienzan el frío y la lluvia.

El empañamiento del parabrisas y las ventanas constituye un problema de seguridad frecuente, sobre todo con cambios bruscos de clima. Este fenómeno surge cuando la humedad del aire interior se condensa al contacto con una superficie de vidrio a temperatura significativamente distinta. Si no se interviene con rapidez, la visibilidad puede verse completamente afectada.

El método más efectivo para desempañar los vidrios desde el interior consiste en utilizar el aire acondicionado o el sistema de climatización. Aunque el exterior esté frío, el A/C actúa como deshumidificador, extrayendo humedad del aire dentro del habitáculo. Se recomienda dirigir el flujo de aire directamente hacia el parabrisas.

Es fundamental que el sistema de ventilación no funcione en modo de recirculación, ya que esto mantiene el aire húmedo dentro del vehículo y perpetúa el problema. Al permitir la entrada de aire más seco del exterior, se logra equilibrar la temperatura y reducir la humedad interna.

Si el empañamiento es intenso, especialmente en invierno, el uso de aire caliente resulta necesario. Es preferible aumentar la temperatura de manera gradual junto con el A/C activado, ya que un cambio brusco de calor puede ser contraproducente y afectar la eficacia del secado.

Muchos autos modernos incluyen un botón para desempañador trasero y de espejos, identificado con un ícono de líneas onduladas. Activarlo de inmediato permite que resistencias eléctricas calienten los vidrios rápidamente, eliminando la condensación en áreas clave para la conducción segura.

Como medida complementaria, abrir ligeramente las ventanillas por unos segundos facilita la circulación de aire seco del exterior, mezclándose con el aire húmedo del interior y reduciendo la condensación mientras el sistema de climatización actúa.

Para prevenir que el problema se repita, se pueden aplicar productos anti-vaho en la cara interna de los cristales. Mantener los vidrios limpios también contribuye, ya que suciedad y polvo favorecen la acumulación de humedad. Un conductor precavido siempre dispone de un paño de microfibra limpio para emergencias.