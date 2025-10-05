5 de octubre de 2025 Inicio
Qué hacer si se te empaña el vidrio de tu auto

La formación de vaho en los cristales al conducir ocurre con frecuencia cuando comienzan el frío y la lluvia.

Qué hacer si se te empaña el vidrio de tu auto

El empañamiento de los vidrios del automóvil se produce cuando la temperatura interior difiere significativamente de la exterior y la humedad del aire se condensa al entrar en contacto con la superficie más fría del cristal. Este fenómeno reduce la visibilidad de manera considerable y representa un riesgo para la seguridad vial, por lo que requiere atención inmediata y medidas efectivas.

Para desempañar con rapidez el parabrisas y las ventanas laterales, el primer paso consiste en encender el aire acondicionado o el sistema de climatización y dirigir el flujo hacia los vidrios. Es recomendable utilizar aire frío si el empañamiento se genera desde el exterior, en días calurosos y húmedos, y aire caliente pero seco si se forma en el interior. Al usar aire caliente, conviene desactivar la recirculación para permitir la entrada de aire fresco y seco del exterior, equilibrando así la humedad dentro del habitáculo.

Otra medida eficaz consiste en abrir ligeramente las ventanillas por unos segundos, lo que permite la circulación de aire seco y ayuda a igualar las temperaturas, reduciendo la condensación. Muchos autos modernos incluyen un botón específico para activar el desempañador trasero y de espejos; emplearlo junto con el sistema de ventilación frontal asegura una visibilidad completa antes de continuar la marcha.

Qué podés hacer si se te empañó el vidrio del auto

El empañamiento del parabrisas y las ventanas constituye un problema de seguridad frecuente, sobre todo con cambios bruscos de clima. Este fenómeno surge cuando la humedad del aire interior se condensa al contacto con una superficie de vidrio a temperatura significativamente distinta. Si no se interviene con rapidez, la visibilidad puede verse completamente afectada.

El método más efectivo para desempañar los vidrios desde el interior consiste en utilizar el aire acondicionado o el sistema de climatización. Aunque el exterior esté frío, el A/C actúa como deshumidificador, extrayendo humedad del aire dentro del habitáculo. Se recomienda dirigir el flujo de aire directamente hacia el parabrisas.

Es fundamental que el sistema de ventilación no funcione en modo de recirculación, ya que esto mantiene el aire húmedo dentro del vehículo y perpetúa el problema. Al permitir la entrada de aire más seco del exterior, se logra equilibrar la temperatura y reducir la humedad interna.

Si el empañamiento es intenso, especialmente en invierno, el uso de aire caliente resulta necesario. Es preferible aumentar la temperatura de manera gradual junto con el A/C activado, ya que un cambio brusco de calor puede ser contraproducente y afectar la eficacia del secado.

Muchos autos modernos incluyen un botón para desempañador trasero y de espejos, identificado con un ícono de líneas onduladas. Activarlo de inmediato permite que resistencias eléctricas calienten los vidrios rápidamente, eliminando la condensación en áreas clave para la conducción segura.

Como medida complementaria, abrir ligeramente las ventanillas por unos segundos facilita la circulación de aire seco del exterior, mezclándose con el aire húmedo del interior y reduciendo la condensación mientras el sistema de climatización actúa.

Para prevenir que el problema se repita, se pueden aplicar productos anti-vaho en la cara interna de los cristales. Mantener los vidrios limpios también contribuye, ya que suciedad y polvo favorecen la acumulación de humedad. Un conductor precavido siempre dispone de un paño de microfibra limpio para emergencias.

Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

Hace 22 minutos

Hace 22 minutos
Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Hace 25 minutos

Hace 25 minutos
Cuenta DNI tiene un descuento especial por el Día de la madre en octubre 2025: de qué se trata y cuándo está disponible

Hace 34 minutos

Hace 34 minutos
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

Hace 37 minutos

Hace 37 minutos
