Qué personas pueden acceder a un 50% de descuento para hacer la VTV en octubre 2025

Este mes habrá una bonificación especial en la provincia. Está destinado a jubilados y pensionados con ingresos limitados.

Durante octubre, un grupo específico de conductores podrá acceder a un beneficio económico al realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aire s: un descuento del 50% sobre el valor del trámite. Esta medida apunta a aliviar los costos de quienes deben cumplir con la obligación de tener la revisión mecánica vigente para poder circular.

La VTV es un requisito indispensable para garantizar la seguridad vial, ya que evalúa el estado general de autos, motos y camiones, reduciendo los riesgos en la vía pública. El costo del trámite varía según la jurisdicción: en CABA, actualmente es de $63.453 para autos de hasta 2.500 kilos y $23.858 para motos; mientras que en la provincia asciende a $79.640 para autos de la misma categoría y $31.856 en el caso de las motos.

No contar con la inspección al día no solo implica la imposibilidad de circular, sino también multas que pueden tener un valor importante. Frente a este escenario, el descuento del 50% surge como una alternativa clave para los sectores más vulnerables, permitiendo cumplir con la normativa a un costo reducido.

El beneficio estará disponible en la provincia de Buenos Aires y alcanzará a jubilados y pensionados que no superen un ingreso equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En octubre, ese tope será de $322.000 , por lo que quienes perciban montos menores podrán acceder al descuento.

Por ejemplo, en CABA, un jubilado con un ingreso inferior al límite y que deba realizar la VTV con un vehículo de hasta 2.500 kilos abonaría $31.731 en lugar de $63.463. Para acceder al beneficio, será necesario presentar documentación que respalde la situación, como el último recibo de haberes, la constancia de titularidad del vehículo y la acreditación de la vigencia de la VTV.

vtv inspección.jpg

Hay que recordar que circular sin la inspección técnica vigente no está permitido. En octubre estarán inhabilitados todos los autos con más de cuatro años de antigüedad o 64.000 kilómetros en CABA, además de los vehículos que deban cumplir el calendario correspondiente en la provincia. También quedarán fuera de circulación aquellos que no superen la revisión por fallas graves en frenos, neumáticos, luces o parabrisas.

La revisión incluye el control de gases contaminantes, dirección, frenos, suspensión, chasis, neumáticos, nivel de ruido, además de la verificación del matafuego y los elementos de seguridad obligatorios. De este modo, la VTV busca garantizar que cada vehículo cumpla con estándares mínimos para proteger a conductores, pasajeros y peatones.