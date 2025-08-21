21 de agosto de 2025 Inicio
Escapada de Buenos Aires: el pueblito oculto que te lleva a un viaje al pasado

Ubicada en Bahía Blanca, esta localidad tiene un encanto particular y ofrece un descanso lleno de paz y tranquilidad.

Municipio de Bahía Blanca

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.

Uno de ellos es General Daniel Cerri, un destino con un gran patrimonio histórico e industrial. Su arquitectura remite a los comienzos de la historia argentina, allá por finales del siglo XIX, con fortines y construcciones estratégicos para la defensa territorial ante los malones indígenas.

Asimismo, esta localidad ofrece un hermoso entorno natural, con muchas zonas llenas de verde, así como diferentes puntos históricos de la zona. El paseo entonces no solo permite desconectar del ruido de la ciudad, sino también conocer el origen de este pueblo y sus costumbres antiguas.

Dónde queda General Daniel Cerri

General Daniel Cerri se ubica al suroeste de la provincia de Buenos Aires, más específicamente al oeste de Bahía Blanca, ciudad cabecera del partido homónimo.

Qué puedo hacer en General Daniel Cerri

Se pueden realizar diferentes actividades durante una visita a General Daniel Cerri:

  • Espacios verdes: para los amantes de la naturaleza, el pueblo ofrece diferentes sitios que permiten conectar con el entorno.
  • Casco histórico: en él se encuentra la Plaza Andrés Morel, que es la principal de la localidad, y ahí se exhibe el busto del General Daniel Cerri, el militar que dio nombre al pueblo. En ella se realizan los Corsos Cerrícolas en épocas de carnavales, el desfile de Aniversario y se sitúan las ferias de emprendedores. A su alrededor se encuentran la Delegación Municipal, la Biblioteca Popular José Hernández y el Paseo de la Juventud.
  • Museo Fortín Cuatreros: cuenta con tres salas de exposición, una sala fija con ‌una‌ ‌muestra‌ ‌sobre‌ ‌el‌ ‌General‌ ‌Daniel‌ ‌Cerri,‌ otra sobre el crecimiento económico de la localidad con imágenes‌ ‌y‌ ‌objetos‌ ‌sobre‌ ‌el‌ ‌primer‌ ‌pueblo‌ ‌industrial‌ ‌del‌ ‌sudoeste‌ ‌bonaerense‌ ‌con‌ ‌sus‌ ‌principales‌ ‌actividades: ‌el‌ ‌procesamiento‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌lana‌ ‌y‌ ‌la‌ ‌carne.‌
  • Fortín Cuatreros: se trata de una edificación que se levantó para defender el territorio de los frecuentes ataques violentos y robos de ganado de los indios. Otro edificio histórico es la Parroquia San Miguel Arcángel, construida en 1905.
  • Industria: para conocer más sobre ella se pueden visitar grandes edificaciones que muestran el crecimiento industrial del pueblo como la Ex Lanera Argentina, el Ex Frigorífico CAP Cuatreros, el Club de Pesca y Náutica y la Estación Aguará.
  • Recorridos: se puede realizar el Paseo de Jubilados, un sendero peatonal de 1 kilómetro, el Ex Cine y Pensión Voglino y el sendero Hacia la Marea, un camino de acceso al muelle de Puerto Cuatreros.

Cómo llegar a General Daniel Cerri

Para llegar a General Daniel Cerri desde la CABA hay que tomar la Autopista Tte Gral Pablo Richieri, luego empalmar con la Autopista 205 hasta la Ciudad de Cañuelas donde hay que pasarse a la Ruta Nacional 3. Luego de pasar la localidad de Azul, se debe tomar la Ruta Provincial 51, doblando levemente al este y se debe seguir por ésta hasta Bahía Blanca.

Después de rodear la ciudad de Bahía Blanca al Este por la Avenida Presidente Raúl Alfonsín, se toma la Ruta Nacional 33 hasta su finalización, y se llega al acceso de General Daniel Cerri.

