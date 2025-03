Qué hábito diario debés evitar para mejorar el esmalte de los dientes según expertos de odontología

Expertos explican cuáles son los alimentos y bebidas que debemos evitar para cuidar los dientes y no exponerlos a la aparición de caries. Además, revelan un listado de alimentos que pueden detener la aparición de las mismas. Conocé los detalles.

A lo largo del tiempo, los odontólogos han ido recomendando diferentes métodos para cuidar nuestros dientes para que no se pongan negros, se piquen o peor aún, para evitar la aparición de caries . Sin embargo, expertos han dado ha conocer un nuevo hábitos que se debe evitar para mejorar el esmalte de los dientes , fundamental para mantenerlos blancos.

Cuando pensamos en caries , rápidamente se nos viene a la cabeza que es producto del azúcar . Si bien esto es cierto, es importante remarcar que los alimentos azucarados no son los únicos responsables del daño en las piezas dentales porque existen otros factores que son responsables del deterioro de nuestros dientes.

Cuál es el hábito a evitar para cuidar mejor el esmalte de los dientes según expertos

Las caries aparecen cuando las bacterias de la boca fabrican un ácido que ataca el esmalte dental. Esto provoca no solo un gran dolor, sino que también una infección que, de no tratarse, puede tener como consecuencia la pérdida de dientes.

Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, declaró para Europa Press: “Las caries se producen por la combinación de varios elementos: la presencia de bacterias en la boca, el tiempo que los alimentos permanecen en contacto con los dientes, la calidad del esmalte, y la frecuencia con la que se consumen ciertos productos". Es decir, cuando consumimos azúcar las bacterias de la placa dental la fermentan y generan ácidos que desmineralizan el esmalte y facilita la aparición de nuevas caries.

De todos modos, Castro Reino sostiene que no es el único motivo y agrega que "otros factores como una higiene oral deficiente, una producción insuficiente de saliva, o la genética, también pueden aumentar el riesgo de desarrollar caries; incluso en personas que no consumen grandes cantidades de azúcar”. En este sentido, aclara que el consumo de azúcar no es lo único que tiene un impacto directo en la salud dental, sino que alimentos ácidos como los cítricos, los refrescos, o el vinagre, pueden erosionar el esmalte dental y debilitar la estructura lo que los hace vulnerables al daño y aparición de caries.

Cabe destacar también que los alimentos ultraprocesados suelen tener azúcares ocultos y almidones refinados que favorecen la proliferación de bacterias cariogénicas. Además, explica el especialista que la textura pegajosa hace que los restos queden adheridos a los dientes por más tiempo.

Si bien es cierto que es clave evitar los alimentos mencionados, existen otros que ayudan a evitar la aparición de caries. Es decir, " lácteos, los vegetales fibrosos, y los frutos secos pueden ayudar a neutralizar la acidez de la boca y a fortalecer los dientes”, sostiene Castro.

Otro tip para tener en cuenta es mantener una higiene oral rigurosa, cepillándose los dientes al menos dos veces al día con una pasta fluorada, y utilizando hilo dental, o cepillo interdental, para eliminar la placa en las zonas donde el cepillo no llega. También se recomienda estimular la producción de saliva mediante la hidratación adecuada y el consumo de alimentos que necesiten una masticación activa como frutas y verduras crujientes.