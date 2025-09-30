Por qué hay que pasar perejil por el auto, moto o casa: pocos saben para qué sirve Esta planta se convirtió en protagonista de un ritual para atraer prosperidad. Su uso simbólico busca acompañar ventas y abrir caminos. Por







Se le atribuyen propiedades simbólicas que refuerzan la conexión con la prosperidad. FREEPIK

Un ritual con un manojo de perejil se popularizó en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok diera a conocer que este sencillo gesto podría ayudar a concretar ventas de casas, autos o motos. La práctica consiste en frotar el condimento sobre el bien en cuestión, acompañado de pensamientos positivos y una fuerte intención de lograr el objetivo.

Este tipo de costumbres forman parte de las llamadas técnicas de manifestación, muy difundidas en plataformas digitales, que buscan atraer prosperidad y abrir caminos hacia nuevas oportunidades. Aunque no cuentan con aval científico, gozan de gran aceptación entre quienes creen en el poder de la energía y los rituales de abundancia.

La elección del perejil no es casual, ya que además de su uso en la cocina y sus reconocidos beneficios nutricionales, a esta planta se le atribuyen propiedades simbólicas que refuerzan la conexión con la prosperidad. Por ese motivo, muchos lo consideran un aliado natural cuando se trata de impulsar procesos de venta.

VENTA DE AUTO FREEPIK

Por qué hay que pasar el perejil por el auto, la moto o la casa Según la explicación viral de la creadora de contenido @Soymargoreta, el ritual consiste en tomar un manojo fresco y recorrer con él el vehículo o la vivienda que se desea vender. Mientras se realiza la acción, se recomienda visualizar el momento de la transacción y decretar con confianza que la operación será exitosa. Lo ideal es repetir el procedimiento al menos tres veces por semana hasta concretar el objetivo.