30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que pasar perejil por el auto, moto o casa: pocos saben para qué sirve

Esta planta se convirtió en protagonista de un ritual para atraer prosperidad. Su uso simbólico busca acompañar ventas y abrir caminos.

Por
Se le atribuyen propiedades simbólicas que refuerzan la conexión con la prosperidad.

Se le atribuyen propiedades simbólicas que refuerzan la conexión con la prosperidad.

FREEPIK

Un ritual con un manojo de perejil se popularizó en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok diera a conocer que este sencillo gesto podría ayudar a concretar ventas de casas, autos o motos. La práctica consiste en frotar el condimento sobre el bien en cuestión, acompañado de pensamientos positivos y una fuerte intención de lograr el objetivo.

expertos revelaron cuales son las 4 claves para la longevidad en mujeres
Te puede interesar:

Expertos revelaron cuáles son las 4 claves para la longevidad en mujeres

Este tipo de costumbres forman parte de las llamadas técnicas de manifestación, muy difundidas en plataformas digitales, que buscan atraer prosperidad y abrir caminos hacia nuevas oportunidades. Aunque no cuentan con aval científico, gozan de gran aceptación entre quienes creen en el poder de la energía y los rituales de abundancia.

La elección del perejil no es casual, ya que además de su uso en la cocina y sus reconocidos beneficios nutricionales, a esta planta se le atribuyen propiedades simbólicas que refuerzan la conexión con la prosperidad. Por ese motivo, muchos lo consideran un aliado natural cuando se trata de impulsar procesos de venta.

VENTA DE AUTO

Por qué hay que pasar el perejil por el auto, la moto o la casa

Según la explicación viral de la creadora de contenido @Soymargoreta, el ritual consiste en tomar un manojo fresco y recorrer con él el vehículo o la vivienda que se desea vender. Mientras se realiza la acción, se recomienda visualizar el momento de la transacción y decretar con confianza que la operación será exitosa. Lo ideal es repetir el procedimiento al menos tres veces por semana hasta concretar el objetivo.

Quienes defienden esta práctica sostienen que el perejil simboliza abundancia y prosperidad, actuando como un canal energético que hace más fácil la llegada de compradores interesados. Así, el gesto de frotar la planta se interpreta como una forma de activar el flujo positivo y acelerar el proceso de venta.

PEREJIL

Más allá de lo espiritual, el perejil también llama la atención por sus propiedades para la salud, ya que es rico en vitamina K, vitaminas A y C, folato, hierro y minerales como calcio, magnesio y potasio. Además, contiene antioxidantes, tiene acción diurética suave y puede contribuir a la digestión, la salud renal y la reducción de la inflamación en el organismo.

Noticias relacionadas

que significa sonar con volar segun la neurologia

Qué significa soñar con volar según la neurología

La participación de Ana Milán fue uno de los puntos más llamativos. 

Este es el pintalabios que sorprendió a todos en la semana de la moda de Londres

En los últimos meses se ha estancado la recolección de aceite usado, sobre todo en los restaurantes y comercios gastronómicos, lo que se atribuye tanto a la caída general del consumo como a una mayor tasa de reutilización del aceite por la crisis económica.

Por qué reciclar el aceite usado es fundamental para la salud pero mucho más para el planeta

En esta localidad cordobesa se encuentra una de las reservas de agua naturales más hermosas del país.

Viajar a Córdoba: el lugar oculto con manantiales para conocer cuando va subiendo la temperatura

Los vestidos monocromáticos desplazan a los clásicos estampados florales en la primavera 2025.

Adiós a los vestidos floreados: estos son los que se van a usar en la primavera 2025

Cuál es la postura ideal para una mejor circulación sanguínea.

La postura de yoga que mejora la circulación sanguínea

Rating Cero

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

Sabrina Rojas explotó contra Marcelo Tinelli.

Sabrina Rojas explotó contra Marcelo Tinelli: "Me acabo de enterar que se reconcilió con..."

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura.
play

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura

últimas noticias

Estela de Carlotto tiene 94 años. 

Estela de Carlotto ya está en su casa tras ser internada en una clínica de La Plata

Hace 6 minutos
Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Hace 13 minutos
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Misterio en París: encontraron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hace 28 minutos
Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Hace 46 minutos
La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

Hace 47 minutos