Qué es mejor: correr en la cinta o al aire libre.

Realizar actividad física es una de las recomendaciones de los expertos para gozar de una buena salud. No importa que ejercicio se realice, ya que todos son buenos para el cuerpo humano porque permiten que estemos en movimiento. Sin embargo, surge una duda acerca de correr: ¿es mejor al aire libre o en una cinta?

Qué es mejor para correr: hacerlo en la cinta o al aire libre

Las diferencias entre correr en una cinta o al aire libre, son las siguientes:

Activación muscular

Una de las diferencias existentes entre correr al aire libre o en una cinta, está en la cantidad de músculos que se activan. Correr sobre una superficie plana y en línea recta, como sucede cuando nos subimos a la cinta, no activa ni fortalece los mismo músculos que utilizas cuando esquivas a la gente en las calles, subes y bajas, etc. Por otro lado, correr en la cinta aumenta el riesgo de lesiones ya que en primer lugar, sobrecargas los mismos músculo y huesos al hacer el ejercicio. En segundo lugar, cuando vuelvas a correr al aire libre, puede que no tengas el estado muscular necesario para superar los obstáculos.

Impacto

Pensar que correr sobre el pavimento es malo para los huevos y las articulaciones, es un error. Un estudio de la Universidad de Missouri demuestra que realizar esta actividad al aire libre puede ser incluso más beneficioso para tus huesos que el entrenamiento de resistencia. Además, crea fuerzas de reacción del suelo que fortalecen tus huesos.

La cintas están diseñadas para absorber las fuerzas de reacción del suelo. Por lo tanto, reduce el impacto en tus articulaciones si el tema de las lesiones es algo que te preocupe.

Técnica

La forma o la técnica de un corredor suele ser la misma cuando correr en una cinta o en la calle. Un deportista tarda entre 4 y 6 minutos en adaptarse a su marcha natural y, una vez que lo alcanza, la técnica de carrera es la misma tanto en interiores como en exteriores. La diferencia es que en la cinta, los corredores tienden a aumentar la longitud de su zancada y a reducir ligeramente la cadencia.

¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de correr al aire libre?

Las ventajas de correr el aire libre son que se puede entrenar estés donde estés, es barato, te ayuda a entrenar para una carrera específica y puedes disfrutar del aire libre ya que algunos estudios sugieren que entrenar a la intemperie trae una infinidad de beneficios.

Sin embargo, existe una serie de inconvenientes: riesgo a lesionarse, se está expuesto a las inclemencias del tiempo, riesgo de caídas, etc.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de correr en una cinta?

Las ventajas que presenta es que es segura y se puede realizar la actividad con toda la comodidad, podés controlar el ritmo y la distancia recorrida, es mas suave para las articulaciones y se puede realizar en cualquier momento del día.

No obstante, presenta algunos inconvenientes: desarrollar desequilibrio muscular, no cambias de dirección ni terreno, no puedes ir cuesta abajo y puede ser aburrido en algún punto