Los mejores ejercicios físicos para mayores de 50 años que no pueden correr

Si alguna condición física te impide salir a correr, o simplemente no te gusta, esta rutina de cardio de bajo impacto es ideal para aumentar la resistencia y fortalecer los músculos.

Con el paso de los años, es normal que los músculos vayan perdiendo fuerza y que tengamos cada vez menos resistencia física, por lo que se recomienda que las personas mayores de 50 años hagan algún tipo de actividad aeróbica o cardio. Correr es la más completa pero, si no te gusta o no podés hacerla por alguna razón, existen ejercicios físicos de bajo impacto que pueden reemplazarla.

El ejercicio aeróbico ayuda a aumentar la energía, el estado físico y la fuerza. A largo plazo, aumenta la fuerza y la capacidad cardíaca y pulmonar, lo que se traduce en una mayor resistencia y menos cansancio. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, correr de manera habitual puede aumentar entre tres y seis años la esperanza de vida.