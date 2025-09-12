Qué es lo mejor que podés hacer si tenés náuseas Contar con herramientas simples y efectivas puede marcar la diferencia entre prolongar la incomodidad o superarla de forma más rápida. Por







Conocé cómo actuar frente a este síntoma

Las náuseas son una sensación molesta que puede aparecer en distintos contextos, desde situaciones pasajeras hasta momentos que requieren más cuidado. Este malestar, aunque común, suele generar incomodidad e interrumpir las actividades cotidianas de manera repentina.

Frente a esta situación, muchas personas buscan alternativas prácticas y accesibles que les permitan sentirse mejor. La respuesta no siempre es la misma, ya que depende de factores individuales y del origen del malestar, pero existen recomendaciones generales que suelen aliviar la sensación.

Qué hacer si tenes náuseas Persona náuseas Ante la presencia de náuseas, se recomienda adoptar ciertas medidas prácticas que ayudan a disminuir la incomodidad y a favorecer la hidratación y el bienestar general. Una de las principales indicaciones es sentarse tranquilamente, ya que caminar de un lado a otro puede intensificar el malestar.

También resulta fundamental asegurar una adecuada ingesta de líquidos: lo ideal es beber entre 8 y 10 tazas de agua u otros líquidos claros por día. El agua fría suele ser la mejor opción, aunque también se pueden incorporar sorbos de jugos de fruta, agua carbonatada sin gas y bebidas energéticas para reponer minerales y nutrientes perdidos con los vómitos.

En cuanto a la alimentación, lo más recomendable es fraccionar la ingesta en 6 a 8 comidas pequeñas diarias en lugar de tres comidas abundantes. Conviene priorizar alimentos suaves, como galletas, pan tostado, pollo o pescado al horno, arroz, pasta y patatas. También ayudan aquellos con alto contenido de agua, como sopas claras, gelatina o paletas de helado.