12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué es lo mejor que podés hacer si tenés náuseas

Contar con herramientas simples y efectivas puede marcar la diferencia entre prolongar la incomodidad o superarla de forma más rápida.

Por
Conocé cómo actuar frente a este síntoma

Conocé cómo actuar frente a este síntoma

Las náuseas son una sensación molesta que puede aparecer en distintos contextos, desde situaciones pasajeras hasta momentos que requieren más cuidado. Este malestar, aunque común, suele generar incomodidad e interrumpir las actividades cotidianas de manera repentina.

Cómo preparar unos ricos chipá caseros.
Te puede interesar:

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Frente a esta situación, muchas personas buscan alternativas prácticas y accesibles que les permitan sentirse mejor. La respuesta no siempre es la misma, ya que depende de factores individuales y del origen del malestar, pero existen recomendaciones generales que suelen aliviar la sensación.

Qué hacer si tenes náuseas

Persona náuseas

Ante la presencia de náuseas, se recomienda adoptar ciertas medidas prácticas que ayudan a disminuir la incomodidad y a favorecer la hidratación y el bienestar general. Una de las principales indicaciones es sentarse tranquilamente, ya que caminar de un lado a otro puede intensificar el malestar.

También resulta fundamental asegurar una adecuada ingesta de líquidos: lo ideal es beber entre 8 y 10 tazas de agua u otros líquidos claros por día. El agua fría suele ser la mejor opción, aunque también se pueden incorporar sorbos de jugos de fruta, agua carbonatada sin gas y bebidas energéticas para reponer minerales y nutrientes perdidos con los vómitos.

En cuanto a la alimentación, lo más recomendable es fraccionar la ingesta en 6 a 8 comidas pequeñas diarias en lugar de tres comidas abundantes. Conviene priorizar alimentos suaves, como galletas, pan tostado, pollo o pescado al horno, arroz, pasta y patatas. También ayudan aquellos con alto contenido de agua, como sopas claras, gelatina o paletas de helado.

Si se percibe un mal sabor en la boca, se sugiere realizar enjuagues antes de comer con una solución de bicarbonato, sal y agua tibia. Además, es importante mantenerse sentado tras las comidas, evitar recostarse y procurar un ambiente agradable, sin olores ni distracciones.

Otros recursos útiles incluyen chupar caramelos, enjuagarse la boca tras vomitar, salir a tomar aire fresco o distraerse viendo una película o televisión para desviar la atención de las náuseas.

Noticias relacionadas

La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Dónde queda este bello pueblo provinciano.

Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.

Viajar a Salta: el pueblito tranquilo, con paisajes increíbles y una tranquilidad que impacta

Un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse.

Estos cortes de pelo resaltan la mandíbula y los pómulos y son la moda para el final del 2025 europeo

Un truco casero imperdible para combatir las cochinillas de las plantas y  prevenirlas.

Con este truco casero podés eliminar las cochinillas de tus plantas y hacer que sobrevivan

Estas poses de yoga permiten desinflamar el estómago luego de tener hinchazón.

Las mejores 3 posturas de yoga para desincharte después de un atracón de comida

Rating Cero

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

Yanina Latorre explotó contra los productores de América

Yanina Latorre explotó contra los productores de América por una decisión que afecta a su programa

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 8 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 13 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 18 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 20 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 24 minutos