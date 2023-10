¿Qué es el Síndrome del gato paracaidista?

Los gatos son grandes amantes de las alturas, porque es desde allí donde pueden prestar atención a todo lo que se desarrolla a su alrededor. También son muy fanáticos de mirar por la ventana ya que todo lo que sucede por fuera del territorio conocido, es decir tu casa, les llama la atención y es un estímulo.

Algo que quizás no sospechabas es que tu gato tiene perfecta percepción de dónde se encuentra y a qué altura está del suelo. No es que no se dé cuenta de que la caída le supondría un peligro, pero tiene un instinto cazador y aventurero muy fuerte que le juega en contra a su sentido común.

Los casos más habituales de caídas de este estilo suelen darse porque vieron algo fuera de la ventana o balcón que les llamó demasiado la atención, como puede ser un pájaro que pasó volando muy cerca y el gato creyó que podía cazarlo al estirarse un poquito.

Estadísticamente, los gatos que más sufren de este síndrome son los machos de aproximadamente dos años y que no están castrados. Esto sucede mucho cuando hay alguna gatita en el barrio que está en celo. Otro dato curioso es que los gatos que se tiran suelen ser reincidentes.

¿Qué pasa con el dicho de que "los gatos siempre caen de pie"? Esto es totalmente cierto. Los felinos tienen un instinto de equilibrio que les permite caer siempre parados. Lo que sucede es que, dependiendo la altura, esto no será suficiente como para evitar que se lastimen.

En caso de que tu gato sufra una caída de este tipo, es importante acudir al veterinario urgentemente. Incluso si no lo ves con daños evidentes, puede que tenga daños internos que no sean obvios pero estén poniendo en riesgo su vida.

¿Cómo evitar que suceda? Esterilizarlos para ayudar a evitar que las hormonas los lleven a querer salir a toda costa, cerrar bien puertas y ventanas que no tengan mosquiteros o redes de prevención, y colocarlas en los sitios donde tu gato suela pasar más tiempo.

La prevención es lo más importante para que tu gato esté seguro en su hogar y se eviten accidentes.