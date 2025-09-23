Día del perro adoptado: lo que hay que saber antes de llevar una mascota a la casa

Decidir tener un animal rescatado es un acto de amor pero también es una responsabilidad para todos los integrantes de la familia.

La adopción de una mascota es un acto de amor y responsabilidad en familia.

Cada 23 de septiembre se celebra el Día del perro adoptado , ideal para reflexionar sobre los temas a tener en cuenta a la hora de decidir adoptar una mascota para sumarla a la familia.

Salvar la vida de un animal, rescatarlo de la calle o sacarlo de un refugio es una acción solidaria y responsable. . Pero el beneficio es también para quien lo adopta : hay una relación de compañía, de atención, mejora la salud física y emocional, tanto de chicos como de grandes.

La adopción de un perro callejero es la mejor decisión , frente a los criaderos que los crían en condiciones de hacinamiento, con maltrato y con un sólo fin que es el comercial.

En los refugios tienen en cuenta las condiciones en las que va a vivir la mascota a partir de la adopción, en primer lugar que tengan un espacio adecuado, y que aseguren que le van a dar la atención y el tiempo necesario.

En caso de tener que alojarlo en un departamento, certifican que tenga las rejas o redes de seguridad y que tenga un espacio para sus necesidades, o que alguien lo saque a un lugar al aire libre para hacerlas.

Hay que tener en cuenta la convivencia con las demás mascotas de la casa y todos los integrantes de la familia, como por ejemplo los niños, con los que van a armar una relación de compañeros de juego.

Hay que hacer un control sobre la salud del animal, que si es cachorro llegará al hogar con las primeras vacunas y control de parásitos. Se recomienda en algunos casos la firma de un compromiso de castración. Hay que tener en cuenta que pueden surgir otros gastos en veterinarios, además del alimento.

En caso de salir de vacaciones, hay que pensar en ir a un lugar adonde se los pueda llevar, o considerar la inversión en una guardería que los atienda de forma profesional como si estuviera en su casa.