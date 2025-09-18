Proyecto de reciclaje: cuál es la iniciativa que busca potenciar la reutilización del vidrio

18 de septiembre de 2025 Inicio
En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores.

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. 

Reciclar es importante porque conserva recursos naturales, reduce la contaminación del aire, el agua y el suelo, y ayuda a mitigar el cambio climático al disminuir la necesidad de extraer materias primas y la emisión de gases de efecto invernadero. Además, el reciclaje crea empleos, impulsa la innovación y la economía, y fomenta una cultura de sostenibilidad.

En diálogo con Radio Facundo Quiroga, el emprendedor chaqueño Mauro Bianchi presentó su proyecto 3R Vidrio, enfocado en el reciclaje de botellas para generar productos innovadores. “Hace más de 12 años que trabajo con este material y ahora estoy buscándole la vuelta a los problemas que tenemos como sociedad con la contaminación, desarrollando un proyecto de tratamiento del vidrio que encontramos en la basura”, explicó. Bianchi detalló que el objetivo es sumarse a la economía circular.

Cómo es el proyecto que recicla vidrio con objetivos sustentables

“La idea es darle un valor agregado a este tratamiento realizando productos utilitarios. Fue mucho tiempo de prueba y error, hasta que se pudieron hacer estudios sobre cómo se comporta este material y nos sorprendimos de todas las opciones que se pueden obtener a través del vidrio”, afirmó.

Entre los avances alcanzados, mencionó los adoquines y revestimientos. “Lo que hacemos es volver el vidrio a un estado similar al de origen y utilizarlo como parte de la arena tradicional, pero en este caso es arena de vidrio. Tiene muchos beneficios, como ser antitérmico y repeler el calor. También descubrimos que sirve como sustrato de plantas, porque drena mejor el agua y oxigena las raíces”, indicó.

