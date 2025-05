Por qué sacar a pasear al gato como si fuera un perro puede ser peligroso según expertos

Quienes practican este tipo de paseo argumentan que representa una forma de ofrecerles a los gatos una experiencia más enriquecedora fuera de su hogar. Sin embargo, hay quienes se oponen rotundamente, considerando que este tipo de actividad no favorece el bienestar del animal. Al mismo tiempo, algunos prefieren no tomar partido, manteniéndose neutrales ante este debate. Así, el tema sigue dividiendo opiniones.

Expertos en comportamiento animal abordaron este fenómeno desde diversas perspectivas, generando un debate sobre los beneficios y riesgos de pasear a los gatos con correa. Mientras algunos consideran que es una forma segura de permitirles explorar el mundo exterior, otros advierten que podría resultar estresante para el felino, ya que no están acostumbrados a estos paseos y pueden sentirse incómodos fuera de su entorno habitual.

IA Gatos Entre estas nuevas prácticas, cobró fuerza el fenómeno de pasear a los gatos con correa, una costumbre que, aunque poco común, generó tanto seguidores como detractores. Pexels

Qué dicen los expertos sobre pasear con el gato como si fuera un perro

La práctica de sacar a los gatos a pasear con collar y correa generó un intenso debate debido a lo inusual de la situación. Aunque algunos dueños tienden a tratar a los felinos de manera similar a los perros, permitiéndoles recorrer espacios públicos con la misma libertad, expertos en comportamiento animal señalaron que los paseos no cumplen la misma función para los gatos que para los perros.

Para los perros, los paseos son esenciales, ya que proporcionan ejercicio, socialización y estimulación, además de servir para hacer sus necesidades. En cambio, para los gatos, salir al exterior puede resultar más estresante que beneficioso. Los especialistas advierten que los felinos son animales muy sensibles, y al exponerse a un mundo lleno de estímulos desconocidos, como olores y ruidos extraños, pueden sentirse incómodos o ansiosos. Sin embargo, algunos gatos, con una personalidad más curiosa y exploradora, disfrutan de estos paseos.

IA Gatos Expertos en comportamiento animal abordaron este fenómeno desde diversas perspectivas, generando un debate sobre los beneficios y riesgos de pasear a los gatos con correa. Pexels

Los expertos sugieren que antes de someter a un gato a situaciones que puedan causarle estrés, es fundamental conocer bien su personalidad y asegurarse de que el paseo sea una experiencia positiva y no traumática. Además, también se discutió la seguridad de las mascotas cuando se las deja en balcones o terrazas. Aunque algunos consideran que esto no representa un riesgo, los especialistas señalan que puede ser peligroso si no se toman las precauciones adecuadas, como colocar redes de seguridad para evitar caídas y asegurarse de que no haya objetos que puedan permitir a los animales trepar y acceder a lugares peligrosos.

Además, los expertos también destacan la importancia de la supervisión constante durante cualquier tipo de paseo o exposición al exterior. Si bien algunos gatos pueden disfrutar de una breve caminata en un entorno controlado, es esencial evitar situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar, como el contacto con otros animales o el acceso a zonas peligrosas.

El uso de correas y collares especiales para gatos puede ayudar a garantizar la seguridad, pero siempre debe ir acompañado de una observación cuidadosa del comportamiento del felino. En última instancia, el bienestar del gato debe ser la prioridad, y cada dueño debe adaptarse a las necesidades y características individuales de su mascota para asegurarse de que cualquier experiencia fuera del hogar sea segura y placentera.