Por qué hay que mezclar hojas de romero y eucalipto: te va a sorprender

Estas dos plantas aparecen en infusiones, aceites y rituales de bienestar. Sus usos tradicionales se apoyan en propiedades aromáticas y efectos tópicos valorados en rutinas caseras.

La mezcla de romero y eucalipto se volvió frecuente en algunas casas y espacios de bienestar gracias a su aroma intenso y a los usos tradicionales que vinculan ambas plantas con beneficios para el organismo. Esta combinación aparece en infusiones, aceites y prácticas caseras pensadas para mejorar distintas sensaciones corporales.

Muchas de sus aplicaciones provienen de costumbres populares y de la incorporación de estas hierbas en la cocina y en terapias complementarias. El romero suele asociarse al sistema digestivo, mientras que el eucalipto es reconocido por su presencia en vapores y aceites utilizados para despejar la respiración.

Con esta base, cada vez más personas recurren a preparaciones que fusionan sus cualidades aromáticas y tópicas , tanto para acompañar rutinas de cuidado personal o para sumar un momento de relajación en casa.

El eucalipto aporta taninos, flavonoides, aldehídos y aceites volátiles como cineol y terpineol, sustancias señaladas por sitios especializados como Healthline y Tua Saúde por su acción antioxidante, antiséptica y su capacidad para ayudar a descongestionar . Sus hojas pueden utilizarse en té o como aceite esencial, tanto para inhalaciones o aplicaciones sobre la piel con la dilución adecuada.

El romero , por otra parte, está tradicionalmente vinculado al bienestar digestivo . De acuerdo con Salud Mapfre, estimula secreciones, favorece la producción de jugos gástricos y contribuye a eliminar bilis retenida, lo que ayuda a disminuir gases, cólicos y molestias intestinales. También se le atribuye efecto diurético y una marcada capacidad cicatrizante.

eucalipto

En tratamientos tópicos, la mezcla de romero y eucalipto junto con aceite de argán es habitual en rituales inspirados en el hammam. Marcas dedicadas al bienestar señalan que esta preparación permite exfoliar con mayor profundidad y deja una sensación de limpieza y luminosidad, motivo por el que muchos la incorporan en rutinas de spa casero.

Tomar una infusión que reúna ambas hojas es otra forma extendida de uso. Según defensores de la fitoterapia, sus compuestos antiinflamatorios y antioxidantes ayudan a reforzar defensas y prevenir cuadros leves, mientras que en aromaterapia se asocian a la reducción del estrés y a una sensación más despejada en las vías respiratorias.

Healthline recomienda emplear aceites esenciales con las diluciones indicadas y tener precaución en embarazo, lactancia o ante enfermedades crónicas. Aunque las reacciones alérgicas no son habituales, aconsejan probar previamente en una zona pequeña de la piel.