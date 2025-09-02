2 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que aspirar el colchón una vez por semana

Un simple procedimiento puede contribuir a tu salud. Todo lo que tenés que saber.

El cuidado del descanso no se limita únicamente a elegir un buen colchón o contar con sábanas limpias, también incluye mantener una adecuada higiene en el lugar donde se pasa un tercio de la vida. Aspirar la superficie del colchón con regularidad es una de las rutinas más efectivas para reducir la acumulación de polvo, ácaros y humedad que se generan cada noche al dormir.

El organismo libera sudor, grasa y células muertas de la piel incluso después de una ducha antes de acostarse. Estos residuos, sumados a partículas de polen, contaminantes del aire y alérgenos, se van depositando sobre la ropa de cama y el colchón, creando un ambiente propicio para microorganismos y hongos. Con el tiempo, esta acumulación puede afectar la calidad del aire del dormitorio e incluso desencadenar reacciones alérgicas o problemas respiratorios.

Mantener un entorno limpio para dormir no solo es cuestión de confort, también está directamente relacionado con la salud. La limpieza frecuente del colchón, junto con el uso de protectores y una adecuada ventilación, ayuda a prolongar su vida útil, reduce la proliferación de organismos indeseados y favorece un mejor descanso.

El motivo por el que hay que aspirar el colchón una vez por semana

Los colchones acumulan humedad producto del sudor nocturno, lo que genera un entorno cálido y húmedo ideal para el desarrollo de ácaros del polvo. Estos diminutos organismos se alimentan de las escamas de piel que se desprende cada noche y, aunque no representan un riesgo directo, sus desechos son potentes alérgenos capaces de agravar asma, rinitis y afecciones en la piel como el eccema.

La presencia de hongos también es frecuente. Algunas especies, como Aspergillus fumigatus, fueron detectadas en almohadas y colchones en uso, y pueden causar complicaciones pulmonares en personas con defensas bajas. Si además se comparte la cama con mascotas, la carga de microbios se incrementa con la incorporación de pelo, caspa y restos de suciedad que favorecen un entorno aún más contaminado.

Por estas razones, los especialistas recomiendan aspirar el colchón una vez por semana y airearlo cada pocos días. A este hábito se suma la sugerencia de usar protectores antialérgicos o plásticos, que actúan como barrera frente a la humedad y la suciedad, así como reemplazar el colchón cada siete años para asegurar no solo higiene, sino también un buen soporte corporal durante el descanso.

