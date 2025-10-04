4 de octubre de 2025 Inicio
Por qué frotar una cebolla en los vidrios es un truco casero que debés conocer

Un hábito popular comenzó a viralizarse en redes y asegura tener beneficios inesperados.

Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

En los últimos días se hizo viral un consejo hogareño: frotar cebolla en los vidrios de la ventana. Aunque pueda sonar extraño, quienes lo practican aseguran que ayuda a mejorar el ambiente de la casa. Conocé los detalles.

La explicación está en las propiedades naturales de la cebolla. Según distintas prácticas populares, el jugo de la cebolla funciona como repelente contra insectos y también ayuda a desinfectar las superficies. Por eso, al pasarlo sobre el vidrio, puede actuar como una barrera natural.

Para qué funciona el truco casero de frotar una cebolla contra el vidrio

Los beneficios que se destacan son:

  • Mantener alejados mosquitos y bichos.
  • Limpiar y desinfectar el vidrio de manera económica.
  • Neutralizar algunos olores dentro del hogar.
  • Si bien no tiene respaldo científico fuerte, este método es parte de la tradición de muchos hogares. En tiempos de buscar soluciones simples, la cebolla aparece como un aliado inesperado para la limpieza diaria.
