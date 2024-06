Por qué el aceite sirve para luchar contra enfermedades degenerativas y te puede dar años de vida según un estudio de Harvard

Los aceites son esenciales en nuestra alimentación , aunque hay algunos más saludables y naturales que otros. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard reveló que existe uno en particular que tiene propiedades contra las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares .

El trabajo de investigación fue publicado en el Journal of the American College of Cardiology. El aceite en cuestión también contiene beneficios que ayudarían a reducir las posibilidades de padecer cáncer y, como uno de sus aportes más destacados, contribuiría a extender los años de vida. Te develamos cuál es a continuación.