Cuál es la actitud clave para evitar la infelicidad según un estudio de Harvard

Cómo evitar la infelicidad según un estudio de Harvard

Joseph Fuller, de la Harvard Business School, afirma que no entender tus prioridades y objetivos personales y profesionales podría ser la causa de una profunda insatisfacción. Fuller explicó a CNBC Make It que muchos estudiantes universitarios llegan a sus clases con falsas expectativas sobre cómo lograr sus metas y, al no ser honestos con lo que realmente desean, terminan sintiéndose fatigados y frustrados.

Si bien se puede decir que la felicidad es subjetiva y puede variar de una persona a otra, dependiendo de sus valores, expectativas y experiencias individuales, se sabe que existen ciertos factores o hábitos que suelen ser comunes en personas que suelen experimentar mayores estados de felicidad, o bien, de satisfacción con sus propias vidas.

De este modo, estudios realizados por investigadores de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles) y la Universidad de North Carolina respaldan las afirmaciones de Fuller. Según estas investigaciones, tener un propósito claro en la vida es fundamental para alcanzar un mayor bienestar y tener la sensación de estar satisfechos con nuestros objetivos. Además, una meta bien definida ayuda a tomar mejores decisiones y alinea nuestras acciones alcanzar lo que tanto deseamos. Pero, para llegar a este punto, es crucial ser sinceros con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos y buscamos.

Asimismo, Fuller enfatiza que la desconexión entre objetivos personales y profesionales puede perjudicar tanto el bienestar personal como el éxito en la vida laboral. Asegura que no podemos ser felices en lo personal si en lo profesional no la estamos pasando bien, subrayando la importancia de la coherencia entre ambos aspectos de nuestras vidas. Por su parte, la psicología también confirma que sin felicidad es difícil alcanzar el éxito.

Sin embargo, la búsqueda de un propósito no solo debe centrarse en el ámbito profesional. Fuller señala que muchas personas creen que un aumento de sueldo o un cambio de trabajo solucionará todos sus problemas. “Si tienes expectativas poco realistas sobre que un aumento o un cambio de trabajo resolverá todos tus problemas o será exactamente como lo habías imaginado, podrías estar preparándote para el fracaso”, puntualizó el profesor.

Continuando con las investigaciones de UCLA y la Universidad de North Carolina, contar con un objetivo claro también se traduce en una mayor satisfacción general. Éste nos guía al identificar nuestras metas, ayudándonos a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y deseos. La honestidad con uno mismo sobre lo que se busca es crucial para evitar la fatiga y la infelicidad.

En conclusión, la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye con sinceridad hacia uno mismo. Definir nuestras prioridades, tanto personales como profesionales, y establecer expectativas realistas son claves para encontrar el propósito que guíe nuestras acciones y nos brinde satisfacción. Ignorar esta necesidad de coherencia en nuestras vidas puede llevarnos por otro rumbo, el de la frustración e infelicidad. La invitación está en tomar las riendas, conectar con nuestros verdaderos deseos y construir una vida que, si bien no estará exenta de desafíos, estará llena de sentido y bienestar.