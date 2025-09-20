Por qué colocar esta hoja particular y muy fácil de conseguir es un truco casero para el lavarropas

Una hoja aromática gana espacio en la rutina de lavado. Su eficacia divide opiniones, pero muchos aseguran resultados positivos.

El laurel en el lavarropas promete resultados simples y accesibles, siempre que se use con cuidado.

En los últimos meses, una práctica que se suele hacer en casa llamó la atención en redes sociales. Se trata de la colocación hojas de laurel dentro del lavarropas para mejorar los resultados del lavado. Este recurso se presenta como un método sencillo y económico que busca reemplazar suavizantes o productos químicos con un aroma natural.

El laurel es una planta reconocida tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional por sus propiedades aromáticas y antimicrobianas. Sus aceites esenciales fueron utilizados históricamente para neutralizar olores y aportar frescura, lo que alimenta la idea de trasladar esos beneficios al cuidado de la ropa.

Aunque el interés por este truco casero crece día a día, no existen estudios científicos que avalen su efectividad en los electrodomésticos. Pese a eso, muchos usuarios aseguran notar cambios en la frescura de las prendas, lo que convierte al laurel en una alternativa curiosa y cada vez más probada en los hogares.

El uso de hojas de laurel en el tambor del lavarropas se popularizó porque quienes lo probaron sostienen que ayuda a reducir los olores que permanecen en las telas después del ciclo de lavado. Según explican, alcanza con colocar algunas hojas secas junto con la ropa para que esta adquiera un aroma más fresco y natural.

La clave de este truco estaría en los compuestos presentes en el laurel, como el eugenol y el cineol, que poseen propiedades antimicrobianas y desodorantes. Estos compuestos son conocidos en ámbitos culinarios y medicinales, aunque su eficacia dentro de un electrodoméstico no fue probada por la ciencia.

Laurel lavarropa Redes sociales

Quienes adoptaron esta práctica también destacan que el laurel puede reemplazar suavizantes convencionales y reducir el uso de productos químicos. Además, algunos lo mezclan con vinagre o bicarbonato para intensificar el efecto desodorizante de forma natural y económica.

Aun así, los especialistas recomiendan precaución, ya que las hojas pueden compactarse con el movimiento del tambor y provocar residuos en los filtros o conductos. Para evitar problemas, se sugiere colocarlas dentro de una pequeña bolsa de tela que permita liberar el aroma sin dañar el aparato.