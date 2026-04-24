24 de abril de 2026 Inicio
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Polonia y España ofrecen empleo para más de 800 personas: cómo aplicar

Ambos mercados abrieron oportunidades concretas en sectores clave como la industria, el turismo y la hotelería.

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Oportunidades de trabajo.

Oportunidades de trabajo.

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  • Europa lanza una convocatoria con 850 vacantes para 2026 en Polonia y España, enfocadas en industria, turismo y hotelería.
  • El programa está impulsado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair junto a operadores globales, con respaldo legal y acompañamiento.
  • Busca facilitar los procesos migratorios y de contratación para que los postulantes se enfoquen en su desarrollo profesional.
  • Incluye empleos y prácticas profesionales guiadas, ideal para jóvenes que quieren sumar experiencia internacional en 2026.

Europa vuelve a mirar a Sudamérica en busca de talento con una convocatoria que ofrece 850 vacantes para trabajar o realizar prácticas durante 2026. Los principales destinos son Polonia y España, dos mercados que hoy necesitan cubrir puestos en industria, turismo y hotelería, y que se presentan como opciones cada vez más elegidas por quienes buscan experiencia internacional.

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El programa está impulsado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair en conjunto con operadores globales de empleo, lo que permite ofrecer oportunidades formales con respaldo legal y acompañamiento administrativo. La iniciativa apunta a simplificar los procesos migratorios y de contratación, facilitando que los postulantes puedan enfocarse en su desarrollo profesional y adaptación cultural.

Polonia y España

Además de los empleos tradicionales, la propuesta incluye prácticas profesionales guiadas, especialmente pensadas para jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral internacional. Con asistencia durante toda la experiencia, el programa reduce la incertidumbre de emigrar y se posiciona como una alternativa concreta para quienes quieren impulsar su carrera y vivir en Europa durante 2026.

Cómo es el empleo que ofrecen en Polonia y España

Europa vuelve a mirar a Sudamérica en busca de talento con una convocatoria que ofrece 850 vacantes para trabajar o realizar prácticas durante 2026. Los principales destinos son Polonia y España, dos mercados que hoy necesitan cubrir puestos en industria, turismo y hotelería, y que se presentan como opciones cada vez más elegidas por quienes buscan experiencia internacional.

Pasaporte España

El programa está impulsado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair en conjunto con operadores globales de empleo, lo que permite ofrecer oportunidades formales con respaldo legal y acompañamiento administrativo. La iniciativa apunta a simplificar los procesos migratorios y de contratación, facilitando que los postulantes puedan enfocarse en su desarrollo profesional y adaptación cultural.

Además de los empleos tradicionales, la propuesta incluye prácticas profesionales guiadas, especialmente pensadas para jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral internacional. Con asistencia durante toda la experiencia, el programa reduce la incertidumbre de emigrar y se posiciona como una alternativa concreta para quienes quieren impulsar su carrera y vivir en Europa durante 2026.

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