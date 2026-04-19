19 de abril de 2026 Inicio
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El empleo formal creció en provincias energéticas mientras que la industria perdió 40.000 trabajadores registrados

Según datos de la Secretaría de Trabajo, en enero en Río Negro, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero se incrementó el trabajo formal. La lista de rubros que más sufrieron la gestión económica.

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Vaca Muerta en Neuquén.

Vaca Muerta en Neuquén.

Los últimos datos oficiales acerca de la composición del mercado laboral de Argentina confirman una reestructuración en la producción nacional. En enero, aumentó el trabajo registrado en los sectores mineros y petroleros con base en Río Negro, Neuquén y San Juan y se despidieron 39.808 trabajadores registrados en el rubro industrial en comparación con enero de 2025. Equivale a una caída del 3,4%.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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En el sector industrial las más afectadas fueron las empresas textiles, con 13.000 despidos, y las compañías metalmecánicas, con 9.000 bajas. El principal empleador empleador formal, el comercio, terminó 13.143 contratos, lo que representa un desplome de 1%.

En la composición del empleo registrado privado, el sector minero y petrolero representan menos del 7% del trabajo formal. El comercio es el sector que más personal registrado tiene y representa cerca del 20% sobre el total, seguido por la industria, que tiene un peso de cerca del 19% en el universo de empleos "en blanco". El sector agropecuario es el que menos peso tiene y representa apenas un 5,1% de los empleos registrados.

Qué provincias ganaron y qué provincias perdieron trabajo registrado

En enero de 2026, solo cuatro provincias incrementaron la cantidad de trabajo registrado en comparación con enero de 2025, pero la suba fue menor a 5.000 en cada caso.

  • Río Negro sumó 3.200 puestos.
  • Neuquén incrementó 3.000 puestos.
  • San Juan sumó 1.300 puestos.
  • Santiago del Estero incrementó 500 puestos.

Río Negro y Neuquén concentran la explotación de la cuenca petrolífera Vaca Muerta y San Juan sostiene proyectos mineros.

Mientras que las provincias más afectadas por la pérdida de empleo registrado entre enero de 2025 y enero de 2026 fueron aquellas relacionadas a industria, como Buenos Aires, y servicios, como la Ciudad de Buenos Aires, o al turismo.

  • Buenos Aires perdió 23.300 puestos.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires restó 23.000 puestos.
  • Chubut perdió 6.400 puestos.
  • Mendoza restó 6.300 puestos.
  • Santa Cruz perdió 5.100 puestos.
  • Salta restó 5.000 puestos.

De acuerdo con un informe de CEPA, desde el inicio de la actual gestión solo cinco provincias lograron aumentar el nivel de empleo:

  • Río Negro
  • Corrientes
  • Chubut
  • Mendoza
  • Neuquén

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