Nuevo bodegón en Palermo: clásicos aggiornados, espacio moderno y servicio revalorizado

Hierro Bodegón encarna la esencia del neo bodegón porteño: cocina popular reinterpretada, estética contemporánea y un espíritu de encuentro que recupera lo mejor de la tradición.

Los bodegones de siempre vuelven a estar en el centro de la conversación, pero con un aire renovado.

La escena gastronómica porteña atraviesa un momento de redescubrimiento: los bodegones de siempre vuelven a estar en el centro de la conversación, pero con un aire renovado. Bajo el concepto de “neo bodegón”, la tradición se viste de contemporaneidad y el resultado son espacios que logran equilibrar lo cercano y familiar con lo trendy y visualmente atractivo.

En esa sintonía se inscribe Hierro Bodegón, que abrió sus puertas en agosto en Palermo Hollywood con el objetivo de reinterpretar la cocina popular argentina. El proyecto —de los dueños de Hierro Casa de Fuegos, Francisco Giambirtone y Santiago Lambardi, junto a los hermanos Diego y Gustavo Batica— combina técnica, ambientación y hospitalidad para ofrecer una experiencia que celebra lo simple desde una mirada sofisticada. El salón, con capacidad para más de 90 cubiertos, cocina abierta y terraza privada, refuerza esa apuesta con un diseño de impronta canchera dominado por madera oscura, cobre, una barra luminosa y la figura del Dogo Argentino como emblema del lugar.

La propuesta gastronómica, bajo la dirección del chef Claudio Román, se organiza en platitos y principales que combinan sabores de raíz reconocibles con toques aggiornados. Entre los entrantes, destaca el vitello tonnato, una receta que suele asociarse con las Fiestas pero que aquí se disfruta todo el año, preparada con lomo, alcaparrones, huevos de codorniz y reducción de fondo de carne. No pasan desapercibidos el revuelto Gramajo con jamón horneado, arvejas, cebolla morada y papas pay; la tortilla de papa con alioli de ajos asados y pickle de ají vinagre; y un platito que se ha convertido en favorito de muchos: las mollejas con verdeo y papas rejilla.

Entre los principales, se destacan la milanesa de lomo bien jugosa, la suprema de pollo en versiones a caballo, napolitana, fugazzetta, roquefort y Suiza, los canelones de acelga y ricota, y el salmón horneado a leña con gremolata. También hay platos reconfortantes como la chuleta de cerdo con crema de sidra o los muslitos al ajillo con risotto. Todas recetas familiares, con presentación cuidada, que ponen en valor el costado más entrañable de la cocina popular. La propuesta suma una sección de carnes a la brasa y charcutería de elaboración propia.

HIERRO BODEGÓN - Chef Claudio Román

El capítulo dulce no se queda atrás, con un repertorio que mezcla nostalgia y modernidad: flan casero con crema, affogato con helado de crema americana, y volcán de chocolate con semifreddo de banana y pistacho.

Y para quienes buscan una alternativa para resolver el almuerzo, el bodegón ofrece un menú de mediodía de lunes a viernes, con uno, dos o tres pasos a elección, siempre con bebida incluida, a partir de $19 950.

La experiencia se completa con una barra destacada, donde los cócteles de autor llevan el sello de Lambardi, reconocido mixólogo y creador del mundialmente famoso Cynar Julep, una bebida emblemática de la coctelería nacional que acá es imprescindible probar. La carta de vinos acompaña a la altura, con una selección de etiquetas nacionales elegidas por su identidad y versatilidad.

Con su combinación de platos entrañables en versión actualizada, coctelería de autor y un ambiente que equilibra lo clásico con lo trendy, Hierro Bodegón se vuelve una parada obligada para quienes quieran vivir de cerca la nueva era de los bodegones porteños.

Dónde queda Hierro Bodegón

Fitz Roy 1722, Palermo.