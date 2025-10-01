1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo bodegón en Palermo: clásicos aggiornados, espacio moderno y servicio revalorizado

Hierro Bodegón encarna la esencia del neo bodegón porteño: cocina popular reinterpretada, estética contemporánea y un espíritu de encuentro que recupera lo mejor de la tradición.

Por
Los bodegones de siempre vuelven a estar en el centro de la conversación

Los bodegones de siempre vuelven a estar en el centro de la conversación, pero con un aire renovado.

La escena gastronómica porteña atraviesa un momento de redescubrimiento: los bodegones de siempre vuelven a estar en el centro de la conversación, pero con un aire renovado. Bajo el concepto de “neo bodegón”, la tradición se viste de contemporaneidad y el resultado son espacios que logran equilibrar lo cercano y familiar con lo trendy y visualmente atractivo.

Estos platos en pan son únicos y deliciosos.
Te puede interesar:

Los 2 mejores bodegones de Buenos Aires que sirven tremendos platos adentro de un pan

HIERRO BODEGÓN - MILANESA NAAPO DE LOMO

En esa sintonía se inscribe Hierro Bodegón, que abrió sus puertas en agosto en Palermo Hollywood con el objetivo de reinterpretar la cocina popular argentina. El proyecto —de los dueños de Hierro Casa de Fuegos, Francisco Giambirtone y Santiago Lambardi, junto a los hermanos Diego y Gustavo Batica— combina técnica, ambientación y hospitalidad para ofrecer una experiencia que celebra lo simple desde una mirada sofisticada. El salón, con capacidad para más de 90 cubiertos, cocina abierta y terraza privada, refuerza esa apuesta con un diseño de impronta canchera dominado por madera oscura, cobre, una barra luminosa y la figura del Dogo Argentino como emblema del lugar.

HIERRO BODEGON - CHACUTERÍA

Qué pedir en Hierro Bodegón

La propuesta gastronómica, bajo la dirección del chef Claudio Román, se organiza en platitos y principales que combinan sabores de raíz reconocibles con toques aggiornados. Entre los entrantes, destaca el vitello tonnato, una receta que suele asociarse con las Fiestas pero que aquí se disfruta todo el año, preparada con lomo, alcaparrones, huevos de codorniz y reducción de fondo de carne. No pasan desapercibidos el revuelto Gramajo con jamón horneado, arvejas, cebolla morada y papas pay; la tortilla de papa con alioli de ajos asados y pickle de ají vinagre; y un platito que se ha convertido en favorito de muchos: las mollejas con verdeo y papas rejilla.

Entre los principales, se destacan la milanesa de lomo bien jugosa, la suprema de pollo en versiones a caballo, napolitana, fugazzetta, roquefort y Suiza, los canelones de acelga y ricota, y el salmón horneado a leña con gremolata. También hay platos reconfortantes como la chuleta de cerdo con crema de sidra o los muslitos al ajillo con risotto. Todas recetas familiares, con presentación cuidada, que ponen en valor el costado más entrañable de la cocina popular. La propuesta suma una sección de carnes a la brasa y charcutería de elaboración propia.

HIERRO BODEGÓN - Chef Claudio Román

El capítulo dulce no se queda atrás, con un repertorio que mezcla nostalgia y modernidad: flan casero con crema, affogato con helado de crema americana, y volcán de chocolate con semifreddo de banana y pistacho.

Y para quienes buscan una alternativa para resolver el almuerzo, el bodegón ofrece un menú de mediodía de lunes a viernes, con uno, dos o tres pasos a elección, siempre con bebida incluida, a partir de $19 950.

La experiencia se completa con una barra destacada, donde los cócteles de autor llevan el sello de Lambardi, reconocido mixólogo y creador del mundialmente famoso Cynar Julep, una bebida emblemática de la coctelería nacional que acá es imprescindible probar. La carta de vinos acompaña a la altura, con una selección de etiquetas nacionales elegidas por su identidad y versatilidad.

Con su combinación de platos entrañables en versión actualizada, coctelería de autor y un ambiente que equilibra lo clásico con lo trendy, Hierro Bodegón se vuelve una parada obligada para quienes quieran vivir de cerca la nueva era de los bodegones porteños.

Dónde queda Hierro Bodegón

Fitz Roy 1722, Palermo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El ingrediente secreto de las papas fritas de McDonalds.

El ingrediente secreto que tienen las papas fritas de McDonald's para que sean tan ricas

Estos canelones son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes para comer unos tremendos canelones

Dónde probar el mejor bife de chorizo de la ciudad.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bife de chorizo

Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Dónde comer los mejores bastones de muzzarella de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Rating Cero

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

últimas noticias

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 8 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 8 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 9 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 9 minutos
play

Represión en la marcha de jubilados al Congreso: la Policía lanzó gas lacrimógeno y detuvo a un hombre

Hace 12 minutos