Buscan cómo reciclar los metales críticos de las computadoras

El interés en recuperar estos recursos surge no solo por el impacto ambiental de la minería, sino también por la dependencia económica que generan.

El reciclaje de metales críticos provenientes de dispositivos electrónicos, como las computadoras , se ha convertido en un desafío clave para la industria tecnológica y el cuidado del ambiente. Estos materiales, presentes en componentes esenciales, son cada vez más demandados y difíciles de obtener .

Reutilizar metales de equipos en desuso podría reducir la extracción de recursos naturales , disminuir los residuos electrónicos y favorecer la economía circular . Distintos equipos de científicos y empresas trabajan en métodos innovadores para identificar y extraer de manera eficiente estos metales.

El proyecto RECIPLAC , coordinado por la empresa catalana de inserción Andròmines, busca desarrollar un proceso avanzado de reciclaje de ordenadores que permita recuperar metales críticos y de alto valor, como paladio, cobre y los imanes de neodimio presentes en los equipos.

La iniciativa se apoya en los principios de economía circular y minería urbana , combinando tres estrategias innovadoras para optimizar la reutilización de materiales. La propuesta cuenta con la colaboración del centro tecnológico Eurecat y la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC).

Según explicó Albert Martínez Torrents, investigador de Eurecat, el objetivo es “poner en funcionamiento de manera combinada nuevas técnicas para la recuperación de metales críticos en el reciclaje de ordenadores”. En la misma línea, Nuria Sau, directora de proyectos de Andròmines, destacó que el programa “nos permite avanzar como entidad social y ambiental, uniendo innovación tecnológica y compromiso social para transformar el reciclaje y generar empleo en el territorio”.

Concretamente, el proceso incluye tres fases: una clasificación selectiva de componentes ricos en paladio en las placas de circuito impreso, que luego son tratadas con tecnología hidrometalúrgica; la recuperación de cobre mediante nuevos procesos biohidrometalúrgicos; y el reciclaje de imanes de discos duros, que tras un tratamiento específico se convierten en matrices de imán de neodimio reutilizables como precursores de nuevos imanes de alta calidad.