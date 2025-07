Ni harina ni azúcar: la receta de donas saludables para merendar rico sin engordar

No solo eso, sino que esta receta aporta diferentes beneficios a nuestro cuerpo. En primer lugar, tiene un menor impacto glucémico, ya que no requiere de azúcar, y además cuenta con un mayor aporte de fibra. Por otra parte, contribuye con grasas no saturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular.

Cómo hacer las donas saludables sin harina ni azúcar

La receta para preparar las donas saludables es sumamente sencilla y accesible:

Ingredientes

2 tazas de avena integral molida (opcional: harina de almendra para una versión baja en carbohidratos).

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1 cucharadita de canela en polvo.

3 huevos grandes.

1 taza de puré de banana maduro (sirve como endulzante natural).

½ taza de puré de manzana sin azúcar.

2 cucharadas de aceite de coco derretido.

Esencia de vainilla al gusto.

Preparación