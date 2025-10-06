El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho El canal se adelantó a la despedida del conductor y apuntó a generar polémica con el sustituto para su programa más visto.







Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años. Captura El Nueve

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella y generó expectativa entre su audiencia, ya que el programa Bendita se quedará sin presentador luego de 20 temporadas junto al conductor de 65 años, quien podría llegar a América TV o El Trece en 2026.

Esta información fue revelada por el conductor Matías Vázquez en Puro Show, donde comenzó por expresar: "Me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita que es Tamara Petinatto. Yo sé que es polémico". Con estas palabras, anticipó que El Nueve iría en búsqueda de una de sus exempleadas, quien renunció a su trabajo como panelista hace más de un año.

"Si la dirección de El Nueve no lo quiere a Beto, ¿cuál es la mejor forma de pisar la cabeza de Beto? Es la mejor forma de chicanear a Beto", concluyó Vázquez. De esta manera, se anticipó al propio canal y evidenció que intentarán dar el golpe de efecto con un nombre pesado para que no se hable sobre la salida de Casella.

Beto Casella Tamara Pettinato Bendita Tamara Petinatto sería la elegida para reemplazar a Beto Casella. Redes sociales

Los principales rumores aseguran que América TV y El Trece son los dos canales que pican en punta para llevarse a Beto Casella, aunque no así con Bendita. De esta manera, podría darse el quiebre total con El Nueve y quedarían con la posibilidad de darle un reinicio al histórico programa, ya que la conducción estaría vacante.