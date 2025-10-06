IR A
El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

El canal se adelantó a la despedida del conductor y apuntó a generar polémica con el sustituto para su programa más visto.

Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años.

Captura El Nueve
Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.
Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Esta información fue revelada por el conductor Matías Vázquez en Puro Show, donde comenzó por expresar: "Me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita que es Tamara Petinatto. Yo sé que es polémico". Con estas palabras, anticipó que El Nueve iría en búsqueda de una de sus exempleadas, quien renunció a su trabajo como panelista hace más de un año.

"Si la dirección de El Nueve no lo quiere a Beto, ¿cuál es la mejor forma de pisar la cabeza de Beto? Es la mejor forma de chicanear a Beto", concluyó Vázquez. De esta manera, se anticipó al propio canal y evidenció que intentarán dar el golpe de efecto con un nombre pesado para que no se hable sobre la salida de Casella.

Beto Casella Tamara Pettinato Bendita
Tamara Petinatto sería la elegida para reemplazar a Beto Casella.

Los principales rumores aseguran que América TV y El Trece son los dos canales que pican en punta para llevarse a Beto Casella, aunque no así con Bendita. De esta manera, podría darse el quiebre total con El Nueve y quedarían con la posibilidad de darle un reinicio al histórico programa, ya que la conducción estaría vacante.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló todos los ganadores de la 53° edición de los Martín Fierro, la cual se llevó a cabo en el Hilton Buenos Aires y entregó las estatuillas que consagraron a los mejores de la televisión en la temporada 2024.

Martín Fierro 2025
