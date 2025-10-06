Vincularon a Vinicius Junior con una periodista de Brasil y todo el país habla de ello: de quién se trata

El delantero fue vinculado a una destacada personalidad luego de coincidir en Madrid. Las redes y la prensa brasileña ya hablan de una relación.

Vinicius Junior se encuentra en los principales titulares, no sólo por su desempeño en el Real Madrid, sino también por lo que pasa fuera de las canchas. El delantero brasileño fue vinculado sentimentalmente con la periodista e influencer Virginia Fonseca , luego de que se la viera en el estadio Santiago Bernabéu luciendo una camiseta dedicada por el jugador. La escena, que fue tomada durante el triunfo del equipo merengue frente al Villarreal, generó una ola de especulaciones en Brasil y España sobre una posible relación entre ambos.

Virginia Fonseca es una reconocida conductora de televisión y creadora de contenido con millones de seguidores. Sus publicaciones en redes sociales, en las que mencionó al número 7 del Real Madrid, avivaron las versiones de un vínculo más cercano. A esto se sumó el detalle de su estadía en Madrid, donde según medios brasileños habría pasado unos días en la residencia del jugador, lo que reforzó los rumores.

Aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre el tema, la prensa de ambos países sigue de cerca cada movimiento de la supuesta pareja. El gesto del futbolista de dedicar un “te amo” durante la transmisión del partido, sumado a la dedicatoria en la camiseta, terminó de instalar la curiosidad entre los fanáticos.

La historia comenzó cuando Virginia Fonseca asistió al partido entre Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu, donde Vinicius anotó dos goles . La presentadora compartió en sus redes varios mensajes dedicados al delantero, a quien se refirió como “Big Seven”, en alusión al número que lleva en la camiseta. Luego de cada gol, publicó mensajes de apoyo y elogios, generando una inmediata reacción de los medios brasileños.

El detalle que más llamó la atención fue que la camiseta que lució, ya que tenía una dedicatoria personal del jugador. Días después, mostró imágenes desde la casa de Vinicius, lo que, según el portal LeoDias, habría sido su tercer viaje a Madrid en menos de dos meses. En Brasil, esto fue interpretado como una señal de un vínculo más estrecho entre ambos.

Sin embargo, el propio Vinicius aclaró a través de su cuenta de Instagram que el “te amo” de su festejo iba dirigido a Wesley Menezes, representante vinculado a la agencia que lo gestiona. Aun así, la prensa no detuvo las conjeturas, especialmente después de que se filtraran versiones sobre un encuentro privado entre el futbolista y Fonseca en la capital española.

Historia Vinicius Instagram

Desde el entorno de la periodista, se aclaró que su viaje a Europa fue “una visita entre amigos”. La vida amorosa de Fonseca fue foco de atención desde su separación del cantante Zé Felipe, con quien tiene tres hijos. Por otra parte, a Vinicius se lo relacionó en otras ocasiones con figuras del mundo del espectáculo, aunque nunca confirmó públicamente ninguna relación.