Los mejores 6 consejos para no dejar de entrenar durante las vacaciones sin dejar al descanso de lado

Es recomendable hacer ejercicio durante todo el año pero bajar la intensidad los días de mucho calor.
Freepik
Fijar metas realistas y flexibles permite que el ejercicio se viva como un placer y no como una obligación rígida.
Entrenar durante las primeras horas ayuda a evitar las altas temperaturas y libera el resto del día para el descanso.
Realizar rutinas con el propio peso facilita la actividad en cualquier lugar sin necesidad de ir a un gimnasio.
Aprovechar el entorno natural para caminar o nadar reduce el estrés y fortalece músculos que no solemos usar.
Cuando llegan las vacaciones y el calor, puede ser un reto mantener los hábitos saludables y las rutinas de ejercicios. Sin embargo, mantenerse en movimiento durante el verano no tiene por qué ser un peso; al contrario, es la oportunidad perfecta para disfrutar de la actividad física sin las presiones del resto del año.
La clave no es matarse en el gimnasio, sino adaptarse al nuevo ritmo. Los especialistas coinciden en que fijar metas realistas y disfrutar del movimiento es fundamental para que el ejercicio no se sienta como una obligación rígida. En lugar de intentar replicar rutinas estrictas, lo ideal es adaptar los objetivos al tiempo disponible. Caminar más, realizar sesiones breves o sumarse a actividades recreativas son opciones válidas que suman bienestar sin generar culpa.
Si lográs meter un poco de actividad en tus días de descanso, vas a tener más energía, aliviar las tensiones y el estrés acumulado y disfrutar mucho más de tus vacaciones.
Moverse en las primeras horas del día
Entrenar durante la mañana es recomendable para esquivar el calor fuerte del mediodía. Además, ya te sacás el ejercicio de encima y te queda todo el día libre para la playa, la pileta o simplemente no hacer nada.
Al terminar temprano, activás tu metabolismo y generás endorfinas para tus actividades del día. Esto mejora tu humor ny te quita la "culpa" o la presión mental de tener que hacer algo más tarde, permitiéndote una desconexión total durante las horas de relax.
Realizar una rutina de ejercicios sencilla
Con ejercicios simples usando tu propio cuerpo (como sentadillas, flexiones de brazos o estocadas) podés entrenar lo más bien en una plaza, en el patio o en la habitación del hotel.
Aprovechar el lugar
Si te fuiste de vacaciones a la playa, nadar un rato, caminar por la orilla del mar o hacer una caminata por un sendero son formas geniales de moverte mientras conocés el lugar y te divertís. La clave está en convertir el paseo en ejercicio.
El ejercicio al aire libre reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) mucho más que el ejercicio bajo techo. Además, al moverte en terrenos diferentes, como la arena o el pasto, trabajás músculos estabilizadores que normalmente no usás, fortaleciendo tus tobillos y rodillas.
Hacer actividades grupales
Hacer ejercicio con amigos o familiares potencia la motivación. Compartir un partido, una caminata o un circuito de entrenamiento fortalece los lazos y hace que el esfuerzo pase casi desapercibido.
Implementar rutinas cortas
Está perfecto bajar la intensidad del ejercicio durante el verano y realizar rutinas más cortas. Si en el año entrenás una hora, en vacaciones con 20 o 30 minutos ya cumpliste. Lo que importa es no perder el hábito, no importa si la sesión es más cortita.
Mantener sesiones breves ayuda a que el cuerpo no entre en un estado de "pereza total", lo que hace que la vuelta al gimnasio no sea tan tediosa. Estos minutos de actividad son suficientes para mantener el tono muscular y la capacidad cardiovascular sin agotarte.
Ser flexible
Más allá de todo, el consejo principal para mantener la actividad física durante las vacaciones es la consistencia flexible. Si un día no podés entrenar, no pasa nada; lo importante es retomar el movimiento al día siguiente para volver de las vacaciones sintiéndote mejor que nunca.