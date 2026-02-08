Los mejores 6 consejos para no dejar de entrenar durante las vacaciones sin dejar al descanso de lado

Aprovechar las ventajas del verano para ejercitarse y mantener sesiones breves de movimiento es suficiente para conservar el tono muscular y facilitar la vuelta a la rutina.

Es recomendable hacer ejercicio durante todo el año pero bajar la intensidad los días de mucho calor.

Cuando llegan las vacaciones y el calor, puede ser un reto mantener los hábitos saludables y las rutinas de ejercicios . Sin embargo, mantenerse en movimiento durante el verano no tiene por qué ser un peso; al contrario, es la oportunidad perfecta para disfrutar de la actividad física sin las presiones del resto del año.

La clave no es matarse en el gimnasio, sino adaptarse al nuevo ritmo. Los especialistas coinciden en que fijar metas realistas y disfrutar del movimiento es fundamental para que el ejercicio no se sienta como una obligación rígida. En lugar de intentar replicar rutinas estrictas, lo ideal es adaptar los objetivos al tiempo disponible. Caminar más, realizar sesiones breves o sumarse a actividades recreativas son opciones válidas que suman bienestar sin generar culpa.

Si lográs meter un poco de actividad en tus días de descanso, vas a tener más energía, aliviar las tensiones y el estrés acumulado y disfrutar mucho más de tus vacaciones.

Entrenar durante la mañana es recomendable para esquivar el calor fuerte del mediodía. Además, ya te sacás el ejercicio de encima y te queda todo el día libre para la playa, la pileta o simplemente no hacer nada.

Al terminar temprano, activás tu metabolismo y generás endorfinas para tus actividades del día. Esto mejora tu humor ny te quita la "culpa" o la presión mental de tener que hacer algo más tarde, permitiéndote una desconexión total durante las horas de relax.

Realizar una rutina de ejercicios sencilla

Con ejercicios simples usando tu propio cuerpo (como sentadillas, flexiones de brazos o estocadas) podés entrenar lo más bien en una plaza, en el patio o en la habitación del hotel.

Aprovechar el lugar

EJERCICIOS EN LA PLAYA FREEPIK

Si te fuiste de vacaciones a la playa, nadar un rato, caminar por la orilla del mar o hacer una caminata por un sendero son formas geniales de moverte mientras conocés el lugar y te divertís. La clave está en convertir el paseo en ejercicio.

El ejercicio al aire libre reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) mucho más que el ejercicio bajo techo. Además, al moverte en terrenos diferentes, como la arena o el pasto, trabajás músculos estabilizadores que normalmente no usás, fortaleciendo tus tobillos y rodillas.

Hacer actividades grupales

Hacer ejercicio con amigos o familiares potencia la motivación. Compartir un partido, una caminata o un circuito de entrenamiento fortalece los lazos y hace que el esfuerzo pase casi desapercibido.

Implementar rutinas cortas

ejercicio en casa

Está perfecto bajar la intensidad del ejercicio durante el verano y realizar rutinas más cortas. Si en el año entrenás una hora, en vacaciones con 20 o 30 minutos ya cumpliste. Lo que importa es no perder el hábito, no importa si la sesión es más cortita.

Mantener sesiones breves ayuda a que el cuerpo no entre en un estado de "pereza total", lo que hace que la vuelta al gimnasio no sea tan tediosa. Estos minutos de actividad son suficientes para mantener el tono muscular y la capacidad cardiovascular sin agotarte.

Ser flexible

Más allá de todo, el consejo principal para mantener la actividad física durante las vacaciones es la consistencia flexible. Si un día no podés entrenar, no pasa nada; lo importante es retomar el movimiento al día siguiente para volver de las vacaciones sintiéndote mejor que nunca.