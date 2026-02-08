8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los mejores 6 consejos para no dejar de entrenar durante las vacaciones sin dejar al descanso de lado

Aprovechar las ventajas del verano para ejercitarse y mantener sesiones breves de movimiento es suficiente para conservar el tono muscular y facilitar la vuelta a la rutina.

Por
Es recomendable hacer ejercicio durante todo el año pero bajar la intensidad los días de mucho calor. 

Es recomendable hacer ejercicio durante todo el año pero bajar la intensidad los días de mucho calor. 

Freepik
  • Fijar metas realistas y flexibles permite que el ejercicio se viva como un placer y no como una obligación rígida.
  • Entrenar durante las primeras horas ayuda a evitar las altas temperaturas y libera el resto del día para el descanso.
  • Realizar rutinas con el propio peso facilita la actividad en cualquier lugar sin necesidad de ir a un gimnasio.
  • Aprovechar el entorno natural para caminar o nadar reduce el estrés y fortalece músculos que no solemos usar.

Cuando llegan las vacaciones y el calor, puede ser un reto mantener los hábitos saludables y las rutinas de ejercicios. Sin embargo, mantenerse en movimiento durante el verano no tiene por qué ser un peso; al contrario, es la oportunidad perfecta para disfrutar de la actividad física sin las presiones del resto del año.

Saltarse comidas de forma habitual puede afectar la salud y el equilibrio del organismo.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si comés menos de 3 veces por día: tomá nota

La clave no es matarse en el gimnasio, sino adaptarse al nuevo ritmo. Los especialistas coinciden en que fijar metas realistas y disfrutar del movimiento es fundamental para que el ejercicio no se sienta como una obligación rígida. En lugar de intentar replicar rutinas estrictas, lo ideal es adaptar los objetivos al tiempo disponible. Caminar más, realizar sesiones breves o sumarse a actividades recreativas son opciones válidas que suman bienestar sin generar culpa.

Si lográs meter un poco de actividad en tus días de descanso, vas a tener más energía, aliviar las tensiones y el estrés acumulado y disfrutar mucho más de tus vacaciones.

Moverse en las primeras horas del día

ejercicio adultos - yoga

Entrenar durante la mañana es recomendable para esquivar el calor fuerte del mediodía. Además, ya te sacás el ejercicio de encima y te queda todo el día libre para la playa, la pileta o simplemente no hacer nada.

Al terminar temprano, activás tu metabolismo y generás endorfinas para tus actividades del día. Esto mejora tu humor ny te quita la "culpa" o la presión mental de tener que hacer algo más tarde, permitiéndote una desconexión total durante las horas de relax.

Realizar una rutina de ejercicios sencilla

Con ejercicios simples usando tu propio cuerpo (como sentadillas, flexiones de brazos o estocadas) podés entrenar lo más bien en una plaza, en el patio o en la habitación del hotel.

Aprovechar el lugar

EJERCICIOS EN LA PLAYA

Si te fuiste de vacaciones a la playa, nadar un rato, caminar por la orilla del mar o hacer una caminata por un sendero son formas geniales de moverte mientras conocés el lugar y te divertís. La clave está en convertir el paseo en ejercicio.

El ejercicio al aire libre reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) mucho más que el ejercicio bajo techo. Además, al moverte en terrenos diferentes, como la arena o el pasto, trabajás músculos estabilizadores que normalmente no usás, fortaleciendo tus tobillos y rodillas.

Hacer actividades grupales

Hacer ejercicio con amigos o familiares potencia la motivación. Compartir un partido, una caminata o un circuito de entrenamiento fortalece los lazos y hace que el esfuerzo pase casi desapercibido.

Implementar rutinas cortas

ejercicio en casa

Está perfecto bajar la intensidad del ejercicio durante el verano y realizar rutinas más cortas. Si en el año entrenás una hora, en vacaciones con 20 o 30 minutos ya cumpliste. Lo que importa es no perder el hábito, no importa si la sesión es más cortita.

Mantener sesiones breves ayuda a que el cuerpo no entre en un estado de "pereza total", lo que hace que la vuelta al gimnasio no sea tan tediosa. Estos minutos de actividad son suficientes para mantener el tono muscular y la capacidad cardiovascular sin agotarte.

Ser flexible

Más allá de todo, el consejo principal para mantener la actividad física durante las vacaciones es la consistencia flexible. Si un día no podés entrenar, no pasa nada; lo importante es retomar el movimiento al día siguiente para volver de las vacaciones sintiéndote mejor que nunca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde su experiencia como referente en investigación biomédica, Garattini lanzó una advertencia contundente: muchas de las enfermedades crónicas más frecuentes tienen una relación directa con los hábitos cotidianos. 

Estos dos hábitos simples pueden ser claves para la longevidad según un experto en oncología: cuáles son

tomar vinagre de manzana antes de dormir puede generar acidez estomacal o malestar gastrointestinal.

Esto le pasa al cuerpo si tomo vinagre de manzana antes de dormir: pocos lo saben

El caso del niño de 11 años con una enfermedad latente

Su hijo tenía manchas en la piel y el médico reveló un diagnóstico que parecía imposible: qué descubrió

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

La postura al momento de usar el celular fomenta la formación de la joroba. 

Los mejores 3 ejercicios para no tener joroba cervical por el uso de las pantallas

Rating Cero

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa

Bad Bunny había estado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 acompañando a Shakira

Bad Bunny protagonizará un histórico show de medio tiempo en el Super Bowl XL: cantará en español

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

últimas noticias

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.

A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

Hace 21 minutos
Del Potro se retiró del tenis en 2022.

El día que Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el Argentina Open

Hace 34 minutos
La noticia la confirmó el hijo de Juan Pablo Guanipa en las redes sociales del mano derecha de Corina Machado

Venezuela: tras ocho meses preso, liberaron a la mano derecha de María Corina Machado

Hace 51 minutos
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

Hace 1 hora
Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Hace 1 hora