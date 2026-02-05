Para nada complejo: este es el ejercicio rápido y sencillo para entrenar el core y la espalda a full Este ejercicio es ideal para cualquier persona que busque mejorar su fuerza funcional, desde principiantes hasta atletas avanzados. Por + Seguir en







La clave para ver resultados en el abdomen es la constancia. FREEPIK

La caminata del granjero fortalece el core y la espalda mediante un movimiento simple inspirado en el trabajo rural.

El ejercicio funciona como una plancha en movimiento que exige una gran estabilidad de toda la zona media.

La técnica consiste en desplazarse con pesas a los costados del cuerpo manteniendo siempre una postura erguida.

El movimiento requiere pasos cortos y controlados para evitar que la carga balancee los brazos o incline el torso. Muchos creen que para lograr una espalda y abdomen fuerte es necesario pasar horas en máquinas de gimnasio o realizar complejas rutinas de levantamiento. Sin embargo, los expertos en entrenamiento funcional están volviendo a las bases con un método inspirado en el trabajo rural que promete resultados integrales con un esfuerzo técnico mínimo.

La caminata del granjero es un ejercicio simple, considerado por especialistas como una "plancha en movimiento" debido a la intensa estabilidad que exige a toda la zona media del cuerpo. Al no requerir movimientos articulares complejos, el riesgo de lesión es bajo, siempre que se mantenga una carga adecuada.

Su práctica regular no solo transforma la estética del torso, sino que también facilita tareas cotidianas como cargar las bolsas de las compras o trasladar objetos pesados, convirtiéndose en una herramienta esencial para un cuerpo sano y resistente en el día a día.

Cómo es la caminata del granjero Se trata de un ejercicio inspirado en movimientos del trabajo rural como trasladar baldes recorriendo distancias largas. La diferencia está en los elementos que se emplean para realizarlo. En el caso del ejercicio adaptado al mundo fitness, se necesitan mancuernas o pesas rusas para cargar.

Pesas entrenamiento Se requieren pesas rusas o una carga para realizar el ejercicio. La caminata del granjero consiste entonces en desplazarse sosteniendo una carga pesada durante una distancia delimitada. Es un movimiento que trabaja fuerza y coordinación, mejora la postura y contribuye a un core resistente.

Así se hace la caminata del granjero de forma correcta Su ejecución requiere atención a los detalles posturales para activar los músculos adecuados y proteger la columna: Selección de la carga: tomá dos mancuernas, pesas rusas o incluso dos bidones de agua de igual peso. La carga debe ser desafiante pero permitirte mantener la espalda erguida.

tomá dos mancuernas, pesas rusas o incluso dos bidones de agua de igual peso. La carga debe ser desafiante pero permitirte mantener la espalda erguida. Postura inicial: parate con los pies al ancho de los hombros. Agarrá los pesos a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia tus piernas (agarre neutral). ejercicio pesas Imagen ilustrativa del ejercicio. Activación: sacá pecho, llevá los hombros hacia atrás y hacia abajo, y activá el abdomen como si fueras a recibir un impacto. Mantené la mirada siempre al frente.

sacá pecho, llevá los hombros hacia atrás y hacia abajo, y activá el abdomen como si fueras a recibir un impacto. Mantené la mirada siempre al frente. Desplazamiento: comenzá a caminar con pasos cortos y controlados. La clave es que el peso no balancee tus brazos ni incline tu torso hacia los lados. Tu core debe trabajar al máximo para mantener el tronco perfectamente vertical mientras te movés.

comenzá a caminar con pasos cortos y controlados. La clave es que el peso no balancee tus brazos ni incline tu torso hacia los lados. Tu core debe trabajar al máximo para mantener el tronco perfectamente vertical mientras te movés. Tiempo y repetición: realizá caminatas de entre 30 segundos y un minuto. Al terminar, bajá los pesos doblando las rodillas (como en una sentadilla) para evitar tirones en la espalda.