5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Para nada complejo: este es el ejercicio rápido y sencillo para entrenar el core y la espalda a full

Este ejercicio es ideal para cualquier persona que busque mejorar su fuerza funcional, desde principiantes hasta atletas avanzados.

Por
La clave para ver resultados en el abdomen es la constancia. 

La clave para ver resultados en el abdomen es la constancia. 

FREEPIK
  • La caminata del granjero fortalece el core y la espalda mediante un movimiento simple inspirado en el trabajo rural.
  • El ejercicio funciona como una plancha en movimiento que exige una gran estabilidad de toda la zona media.
  • La técnica consiste en desplazarse con pesas a los costados del cuerpo manteniendo siempre una postura erguida.
  • El movimiento requiere pasos cortos y controlados para evitar que la carga balancee los brazos o incline el torso.

Muchos creen que para lograr una espalda y abdomen fuerte es necesario pasar horas en máquinas de gimnasio o realizar complejas rutinas de levantamiento. Sin embargo, los expertos en entrenamiento funcional están volviendo a las bases con un método inspirado en el trabajo rural que promete resultados integrales con un esfuerzo técnico mínimo.

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.
Te puede interesar:

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

La caminata del granjero es un ejercicio simple, considerado por especialistas como una "plancha en movimiento" debido a la intensa estabilidad que exige a toda la zona media del cuerpo. Al no requerir movimientos articulares complejos, el riesgo de lesión es bajo, siempre que se mantenga una carga adecuada.

Su práctica regular no solo transforma la estética del torso, sino que también facilita tareas cotidianas como cargar las bolsas de las compras o trasladar objetos pesados, convirtiéndose en una herramienta esencial para un cuerpo sano y resistente en el día a día.

Cómo es la caminata del granjero

Se trata de un ejercicio inspirado en movimientos del trabajo rural como trasladar baldes recorriendo distancias largas. La diferencia está en los elementos que se emplean para realizarlo. En el caso del ejercicio adaptado al mundo fitness, se necesitan mancuernas o pesas rusas para cargar.

Pesas entrenamiento
Se requieren pesas rusas o una carga para realizar el ejercicio.

Se requieren pesas rusas o una carga para realizar el ejercicio.

La caminata del granjero consiste entonces en desplazarse sosteniendo una carga pesada durante una distancia delimitada. Es un movimiento que trabaja fuerza y coordinación, mejora la postura y contribuye a un core resistente.

Así se hace la caminata del granjero de forma correcta

Su ejecución requiere atención a los detalles posturales para activar los músculos adecuados y proteger la columna:

  • Selección de la carga: tomá dos mancuernas, pesas rusas o incluso dos bidones de agua de igual peso. La carga debe ser desafiante pero permitirte mantener la espalda erguida.
  • Postura inicial: parate con los pies al ancho de los hombros. Agarrá los pesos a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia tus piernas (agarre neutral).
ejercicio pesas
Imagen ilustrativa del ejercicio.

Imagen ilustrativa del ejercicio.

  • Activación: sacá pecho, llevá los hombros hacia atrás y hacia abajo, y activá el abdomen como si fueras a recibir un impacto. Mantené la mirada siempre al frente.
  • Desplazamiento: comenzá a caminar con pasos cortos y controlados. La clave es que el peso no balancee tus brazos ni incline tu torso hacia los lados. Tu core debe trabajar al máximo para mantener el tronco perfectamente vertical mientras te movés.
  • Tiempo y repetición: realizá caminatas de entre 30 segundos y un minuto. Al terminar, bajá los pesos doblando las rodillas (como en una sentadilla) para evitar tirones en la espalda.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un grupo de expertos consultados por Financial Review reunió la mejor serie de hábitos cotidianos.

A tomar nota: estos son más de 15 hábitos diarios que benefician la salud según expertos en longevidad

Rosero define al pan ultraprocesado como un “carbohidrato vacío”.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de comer pan ultraprocesado: todo lo que hay que saber

Un ejercicio simple que refuerza estabilidad y autonomía física.

Este es el sencillo ejercicio físico para proteger las rodillas y evitar dolores fuertes

El cáncer es una de las enfermedades más comunes.

Del mate a los celulares: los 10 mitos más comunes sobre las causas del cáncer

En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Entre las consecuencias más habituales, menciona la hinchazón corporal, la sensación constante de cansancio y la falta de energía.

Un experto en longevidad reveló cuáles son los alimentos que debés sacar de tu vida para evitar la inflamación

Rating Cero

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

últimas noticias

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

Hace 6 minutos
Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Hace 12 minutos
play

Recorrió 60 kilómetros por un desafío personal: la historia del influencer de 21 años que corrió de Caballito a La Plata

Hace 21 minutos
play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Hace 30 minutos
Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Adiós a las sillas en la cocina: con este mueble, tu casa va a tener un estilo renovado

Hace 37 minutos