Los mejores 3 ejercicios para no tener joroba cervical por el uso de las pantallas Son movimientos sencillos que ayudan a mejorar la postura, aliviar tensiones e incrementar los niveles de energía.







La postura al momento de usar el celular fomenta la formación de la joroba.

La inclinación constante de la cabeza hacia las pantallas genera una presión de hasta 27 kilos sobre las vértebras cervicales, causando el "cuello de texto". La mala postura provoca consecuencias físicas directas como contracturas crónicas, dolores de cabeza y el desgaste prematuro de los discos intervertebrales. Corregir este daño no requiere soluciones complejas, sino realizar movimientos específicos que fortalezcan los músculos que sostienen la columna erguida. Mantener la constancia en estos hábitos no solo elimina la joroba, sino que también mejora la capacidad respiratoria y aumenta los niveles de energía diaria. El uso constante del celular, tablets y computadoras dio lugar a un fenómeno postural cada vez más frecuente: la joroba cervical o "cuello de texto". Es la respuesta del cuerpo a la inclinación prolongada de la cabeza, que puede llegar a ejercer una presión de hasta 27 kilos sobre las vértebras cervicales. Con el tiempo, esta mala postura provoca contracturas crónicas, dolores de cabeza y un desgaste prematuro de los discos intervertebrales.

La buena noticia es que no requiere de soluciones complejas ni largas horas en el gimnasio. Según especialistas en salud postural, la clave reside en realizar movimientos específicos que contrarresten la inclinación hacia adelante y fortalezcan los músculos que sostienen la columna erguida.

postura joroba Conocido como joroba cervical o joroba de búfalo. Estos ejercicios están diseñados para abrir el pecho, retraer los hombros y devolverle al cuello su curvatura natural, permitiendo que cualquier persona desde trabajadores de oficina hasta estudiantes pueda revertir el daño en solo unos minutos al día.

Para obtener resultados visibles, la constancia es fundamental. Incorporar estos hábitos no solo va a hacer que desaparezca la molesta joroba, sino que también aumentará tu capacidad respiratoria y tu nivel de energía diaria al liberar la tensión acumulada en el sistema nervioso.

Retracción del mentón Sentate o parate con la espalda bien recta. Sin bajar la mirada, deslizá la cabeza hacia atrás como si quisieras pegar la nuca a una pared invisible o sacar "papada". Sentirás un leve estiramiento en la base del cráneo. Mantené la posición 5 segundos y relajá. Repetilo 10 veces para realinear las vértebras.

Apertura de pecho en "W" Elevá los brazos y flexioná los codos a 90 grados, formando una letra "W" con tu cuerpo. Llevá los codos y las manos hacia atrás con fuerza, intentando que tus omóplatos se junten en el centro de la espalda. Este movimiento estira los pectorales acortados por el uso del celular y fortalece la parte alta de la espalda. Realizá 3 series de 12 repeticiones. Ángeles de pared Apoyá toda tu espalda, cabeza y talones contra una pared. Colocá los brazos en forma de cactus, apoyando también el dorso de las manos y los codos en la pared, y deslizalos lentamente hacia arriba y hacia abajo sin despegar ninguna parte del cuerpo. Este ejercicio es infalible para mejorar la movilidad torácica y "abrir" los hombros caídos.