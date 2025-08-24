IR A
Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

La serie brasileña llegó a la plataforma de streaming con una historia áspera sobre violencia, venganza y supervivencia en los ríos amazónicos.

El catálogo de Netflix no descansa y cada tanto aparece una serie que se hace viral rápidamente. En este caso se trata de "Los Ríos del Destino", una producción brasileña que acaba de aterrizar en la plataforma y que ya está dando de qué hablar. No es una ficción liviana: propone una trama dura, con tintes de realidad, que incomoda y atrapa al mismo tiempo.

La historia, que en su idioma original se conoce como Pssica, está ambientada en el estado de Pará, en plena Amazonia. Allí, los ríos se convierten en vías de escape y a la vez en territorios de peligro, donde lo que parece una travesía cotidiana puede derivar en un infierno. Desde ese escenario cargado de tensiones se dispara la pesadilla de la protagonista.

Lo interesante de esta propuesta es que combina el realismo social con la narrativa de suspenso, algo que no siempre aparece en las ficciones latinoamericanas de gran alcance internacional.

Netflix: sinopsis de Los Ríos del Destino

La serie sigue a Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal que controla parte del tráfico fluvial en Pará. Lo que comienza como un rapto aislado termina revelando una red mucho más oscura: la trata de personas a escala internacional.

El relato muestra la lucha desesperada de la joven por sobrevivir y, al mismo tiempo, cómo el cautiverio la transforma. La búsqueda de escapar se mezcla con un deseo de revancha que la lleva a enfrentarse a situaciones cada vez más violentas. El término “pssica”, que da nombre al título original, refiere a una especie de mal augurio o maldición, algo que la protagonista intenta romper mientras pelea por recuperar su vida.

Entre lo más llamativo se encuentran los paisajes amazónicos, filmados con una intensidad que oscila entre lo bello y lo amenazante. Esa dualidad refuerza la tensión de la trama: lo que parece paradisíaco también puede convertirse en una trampa mortal.

La serie, que ya está disponible en Netflix, está creada por Braulio Mantovani —conocido por su trabajo en “Ciudad de Dios”— junto a Fernando Garrido y Stephanie Degreas.

Tráiler de Los Ríos del Destino

Reparto de Los Ríos del Destino

  • Cléo Pires
  • Milena Toscano
  • Murilo Rosa
  • Mariana Ríos
  • Thiago Fragoso
  • Lima Duarte
