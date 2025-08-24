Desde su internación, El Polaco reveló el motivo por el que no pudo viajar con su hija a Bariloche El músico de cumbia había sido elegido por el curso de Sol, la hija que tuvo con Karina la Princesita, para acompañarlos en su tradicional viaje de egresados.







Desde su internación, El Polaco contó la verdad sobre el problema de salud que le impidió viajar con su hija a Bariloche.

Después de que circularan rumores sobre un problema de salud que le impidió viajar con su hija Sol de viaje de egresados, El Polaco reveló la verdad sobre su estado con un video grabado desde la cama del sanatorio donde se encuentra internado.

Ezequiel Iván Cwirkaluk, tal su nombre real, aclaró el motivo por el cual fue internado de urgencia hace unos días y explicó que no se trató de un forúnculo en un glúteo, tal como aseguraron algunos medios.

"Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda", comentó al inicio de la grabación con la que inauguró su cuenta en la plataforma de videos.

Con el objetivo de llevar tranquilidad a sus fans, reveló: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy".

Este inconveniente no le permitió acompañar a la hija que tuvo con Karina la Princesita que termina el secundario y viajó con sus compañeros de colegio a la ciudad rionegrina. El músico había sido elegido por el curso como adulto acompañante pero lamentablemente no pudo compartir la experiencia.