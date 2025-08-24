24 de agosto de 2025 Inicio
La Cámara de Comercio elogió al Gobierno pero advirtió que hay sectores "que no están pasando por su mejor momento"

El presidente de la entidad, Natalio Mario Grinman, destacó que la administración libertaria logró un "superávit y equilibrio fiscal de corrido". Sin embargo, alertó que "la gente ya no va a acopiarse, sino a comprar por unidades".

Natalio Mario Grinman

Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, elogió las medidas macroeconómicas del Gobierno, aunque alertó que hay rubros "que quizás no estén pasando por su mejor momento". Además, destacó que "hay superávit y equilibrio fiscal de corrido".

Te puede interesar:
En diálogo con Radio Rivadavia, Grinman marcó que los últimos índices del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Argentina son altos en comparación con otros países pero subrayó que "haber recibido un país con una inflación altísima y haber terminado julio con 1,9% no es un tema menor".

"Es un excelente resultado logrado en 18 meses. Hay superávit y equilibrio fiscal de corrido, algo que nunca sucedió en Argentina: solamente en 7 oportunidades hubo equilibrio fiscal en el país", agregó en esta línea.

No obstante, remarcó que distintos rubros atraviesan una delicada situación: "Hay sectores que trabajan bien (como las automotrices), hay otros que quizás no estén pasando por su mejor momento (como los supermercados), y hay otros bastante más complicados (como los mayoristas de alimentos)". También afirmó que "la gente ya no va a acopiarse, sino a comprar por unidades".

Por otro lado, cargó contra la oposición y advirtió que busca "pegarle a la línea de flotación" del Gobierno, en alusión al superávit fiscal. "En un momento electoral complejo, donde hay un partido que no está acostumbrado a no estar en el poder y hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación, van a pasar estas cosas", expresó sobre las tasas.

También opinó que la administración libertaria modificará su postura luego de las elecciones legislativas de octubre: "Me da la impresión de que superado octubre, el Gobierno va a cambiar su estrategia y va a comenzar a hacer más política".

