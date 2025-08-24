24 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei viaja a Estados Unidos y España en medio de denuncias por corrupción y el caso de las muertes por fentanilo

El Presidente viajará a Los Ángeles, Madrid y Nueva York en septiembre. Mantendrá reuniones empresariales, participará de la Asamblea de la ONU e irá a ver la obra de su expareja Fátima Flórez.

En medio de la crisis política que afronta por el escándalo de los audios de la corrupción en ANDIS y las muertes por fentanilo contaminado, el presidente Javier Milei prepara una nueva agenda internacional con viajes a Estados Unidos y España en septiembre.

En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión
En plena crisis por las coimas en la ANDIS, Guillermo Francos irá a Diputados a presentar el informe de gestión

El primer destino será Los Ángeles, donde el 4 de septiembre participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión. El mandatario viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein y buscará avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

En esa visita también tiene previsto un encuentro con empresarios del sector hotelero y, según confirmó Fátima Flórez, podría asistir a uno de sus shows. “El 5 de septiembre me viene a visitar. Viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour de sus reuniones, trabajos internacionales”, dijo la humorista semanas atrás.

Luego, el mandatario regresará a la Argentina para estar presente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre.Tras los comicios bonaerenses, Milei retomará la gira con su cuarta visita a España. En principio, la partida estaba prevista para el 14 de septiembre, aunque podría adelantarse al 11. Allí participará del segundo encuentro de los Patriots, organizado por el partido opositor VOX en el Palacio de Vistalegre de Madrid, junto a figuras como Marine Le Pen y Viktor Orbán. El evento reunirá a más de 14 mil asistentes y combinará paneles de debate con disertaciones individuales.

El mandatario también evalúa sumar reuniones con empresarios españoles, una actividad con la que suele justificar sus viajes ante las críticas por el uso de recursos públicos. La escala en Portugal, que estaba incluida en la agenda, quedó suspendida.

El mes cerrará con su duodécimo viaje a Estados Unidos desde el inicio de la gestión. El 23 de septiembre Milei participará de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del 80° aniversario del organismo. El temario incluirá debates sobre cambio climático, pobreza, desigualdad, seguridad y salud mundial.

Axel Kicillof calificó de escabroso el caso de las coimas en Discapacidad y exigió celeridad de la Justicia.
Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS

Tras los audios de la corrupción, la Justicia investiga posibles sobreprecios en la compra de medicamentos de la ANDIS

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Más problemas para Javier Milei: el jueves se reúne la comisión investigadora del caso $LIBRA

Advierten por la falta de reacción del Gobierno por las coimas: "Hay intentos que son manotazos de ahogado"

Los audios de las coimas y el año de ventaja que tuvieron los imputados

El llamativo silencio de Milei en redes sociales en medio del escándalo por presuntas coimas

Aseguran que Demichelis tuvo encuentros íntimos con Fátima Florez antes de separarse de Evangelina Anderson

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Desde su internación, El Polaco reveló el motivo por el que no pudo viajar con su hija a Bariloche

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

¿Pero no tenía el anillo? Esta famosa pareja mundial anunció su casamiento después de estar muchos años juntos

Aseguran que Demichelis tuvo encuentros íntimos con Fátima Florez antes de separarse de Evangelina Anderson

Axel Kicillof calificó de "escabroso" el caso de las coimas en discapacidad y exigió celeridad de la Justicia

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, Desempleo, Embarazo y Pago Único, este lunes 25 de agosto

