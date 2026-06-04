Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron el video del Gobierno: "Es una nueva provocación" La Casa Rosada publicó un documental de 15 minutos donde cuestiona a los profesionales y se posiciona en contra de las diversas manifestaciones, paros y reclamos salariales llevados a cabo durante los últimos dos años en el centro pediátrico. "No pudieron juntar a un solo trabajador de a pie del hospital para reivindicar su versión", señalaron. Por Pablo Daniel Olmedo Agregar C5N en









La conferencia de prensa se realizó desde la puerta del hospital Garrahan.

Trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron este jueves el video publicado por el Gobierno, donde cuestiona a los profesionales y se posiciona en contra de las diversas manifestaciones, paros y reclamos salariales llevados a cabo durante los últimos dos años en el centro pediátrico. "Es una nueva provocación", señalaron en una conferencia de prensa.

"Hemos visto recién este video en el cual sale el interventor y otros jefes de enfermería, pero no pudieron juntar a un solo trabajador de a pie del hospital para reivindicar la versión del Gobierno”, señaló en un primer momento Alejandro Lipcovich, secretario General en la Junta Interna del hospital en ATE.

De la misma manera, remarcaron que en el material audiovisual “no pudieron juntar a ni una familia y eso fue un hecho contundente. Estan, estuvieron y seguirán estando en minoría dentro del Garrahan. Es siniestro que pretendan adjudicarle a la lucha del año pasado un carácter político como si eso fuera una descalificación”.

“Quienes dicen eso son todos funcionarios políticos. No es nuestro caso. Todos los que estamos acá entramos acá cada uno a hacer su tarea por concurso, sin acomodo y salimos a la lucha por nuestros reclamos como trabajadores del hospital”, agregó Lipcovich.

En comunicación con C5N, luego de la conferencia de prensa, el secretario General en la Junta Interna del hospital en ATE, aclaró que no se convocó a ningún paro la próxima semana: "Vamos a hacer una clase pública en la puerta del hospital como rechazo a la censura que hubo sobre unas jornadas académicas".