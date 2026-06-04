Qué pasó entre Cachete Sierra y su pareja: ¿se separaron? La historia de amor entre el actor y la bailarina comenzó a fines de 2021, cuando iniciaron una relación que rápidamente se consolidó y captó la atención de sus seguidores. Agregar C5N en









La actualidad de Cachete Sierra y Fiorella Giménez

Agustín Sierra confirmó que atraviesa un distanciamiento con Fiorella Giménez, aunque evitó hablar de una separación definitiva.

La pareja inició su relación a fines de 2021, se separó en 2023 y se reconcilió a comienzos de 2024.

Tras retomar el vínculo, dieron un paso importante al mudarse juntos y apostar nuevamente al proyecto en común.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que hasta hace poco compartían en redes sociales momentos de felicidad y complicidad. Agustín "Cachete" Sierra volvió a quedar en el centro de la escena luego de confirmar que atraviesa un distanciamiento con su pareja, la bailarina Fiorella Giménez. Si bien el actor reconoció que la relación atraviesa un momento delicado, evitó hablar de una ruptura definitiva y prefirió mantener la cautela al referirse a la situación sentimental que ambos atraviesan. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes los consideraban una de las parejas más estables del ambiente artístico.

La historia entre ambos comenzó a fines de 2021 y estuvo marcada por varias etapas. Tras consolidar su noviazgo, decidieron separarse en abril de 2023, aunque meses más tarde volvieron a apostar por la relación. A comienzos de 2024 confirmaron su reconciliación y dieron un importante paso al mudarse juntos, fortaleciendo así su proyecto de vida en común y alimentando las expectativas de quienes seguían de cerca su romance.

Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez Instagram @cachetesierra

El actual distanciamiento genera incertidumbre debido a que, hasta hace poco, ambos compartían públicamente momentos de complicidad y felicidad. A través de las redes sociales mostraban escenas cotidianas de la convivencia, videos divertidos y románticas postales que reflejaban una relación sólida. Por el momento, el futuro de la pareja permanece abierto y habrá que esperar para saber si se trata de una crisis pasajera o de una nueva separación.

Qué dijo Cachete Sierra sobre la crisis que vive con su pareja Agustín "Cachete" Sierra habló por primera vez sobre el presente de su relación con Fiorella Giménez y confirmó que atraviesan un período de distanciamiento. Aunque reconoció que la situación no es la mejor, el actor evitó referirse a una separación definitiva y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, optando por manejar el tema con prudencia mientras ambos intentan encontrar claridad sobre el futuro de la pareja.