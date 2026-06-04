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Tenso cruce al aire entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich: "¿Quién te crees que sos?, cara dura"

Un momento de tensión se vivió durante una entrevista en Intrusos al actor, que debuta como conductor del programa La Jaula de la Moda. “¿A quién le ganaste?, lanzó furioso.

Mariano Martinez cruzo en vivo a Lussich

Mariano Martinez cruzo en vivo a Lussich

Mariano Martínez arremetió contra Rodrigo Lussich en vivo durante una entrevista para Intrusos, “ahora los voy a atender a ustedes”, amenazó. No contento con eso, también aseguró que el periodista le escribe por privado.

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Lo que empezó como una charla amena sobre el nuevo rol del actor como conductor en La Jaula de la Moda, terminó con el Martínez reclamando al aire, quien se mostró muy molesto por los irónicos comentarios que surgieron tras sus primeros pasos como conductor: "No sé lo que dicen, porque no los veo pero me contaron sobre los informes que hacen sobre mí".

El tenso cruce: qué se dijeron

“¿Quién te crees que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?", fue la primera frase que lanzó hacia el conductor, Lussich, que no esperaba ese planteó, le respondió “a vos en la conducción te gané seguro. Si estás enojado, vamos a andar mal". Todos en el piso quedaron en silenció, y fue cuando empezó el acalorado intercambio de palabras entre el actor y el conductor del ciclo

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"¿Qué descubriste, la pólvora o la lamparita?. Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?", lanzó Mariano.

Rodrigo: "A mi nada, me lo planteás mal y vamos mal. Por lo que me dijiste, parece que no te bancás nada.

Mariano: no sé qué dijiste vos pero te estoy cargando. ¿Te enojaste?

Rodrigo: Me hablás así y la verdad, no te conozco como para saber si estás hablando en serio o no

Mariano: ¡Ah! Ahora no me conocés. Ya está, ¿qué me querés preguntar?

En ese momento, Adrian Pallares, intentó intervenir con una pregunta sobre el programa para bajar la tensión del momento. Sin embargo, Martínez volvió a hablarle a Rodrigo, “subo videos entrenando, sé que te gustan porque me lo hiciste saber un par de veces... no tenemos confianza para un chiste pero él tiene confianza para todo. No me ofendo de nada mientras sea con respeto. Sos un caradura".

Tras las risas de la mesa, el conductor lejos de negarlo, lo afirmó que le responde las historias con “fuegos”: “Sí obvio, le tiró fueguitos, soy soltero. Hasta le pregunté si quería salir a tomar algo”, dijo con tono irónico.

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