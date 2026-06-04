La modelo que reveló la difícil relación con su padre: "Era normal que en vez de abrazarme me pegue"

La famosa recordó los episodios de maltrato físico, el miedo que vivió junto a su madre y cómo logró reconstruir su vida tras una infancia marcada por la violencia y el alcoholismo de su progenitor.

La modelo y conductora Barby Franco volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras brindar una de las entrevistas más conmovedoras de su carrera. En una charla íntima con Carolina "Pampita" Ardohain , la figura televisiva repasó los momentos más dolorosos de su infancia y reveló cómo la violencia intrafamiliar marcó gran parte de sus primeros años de vida. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y medios argentinos durante las últimas horas.

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Franco recordó que creció en la Villa 21-24 de Barracas , en un contexto de profundas carencias económicas. Sin embargo, destacó que el amor y la contención de su madre lograron amortiguar muchas de las dificultades materiales que atravesó durante la niñez. La modelo explicó que durante mucho tiempo naturalizó situaciones que hoy reconoce como episodios de violencia y maltrato , algo que pudo comprender recién después de años de terapia psicológica.

El testimonio más impactante llegó cuando describió la relación con su padre, afectado por una severa adicción al alcohol. Según relató, para ella era habitual verlo consumir bebidas alcohólicas durante todo el día y convivir con situaciones de agresión física que entonces consideraba normales. “Era normal que mi papá desayune vino o cerveza. Era normal que en vez de abrazarme me pegue” , expresó durante la entrevista en Infobae, una frase que rápidamente se viralizó y generó una ola de solidaridad hacia la modelo.

La historia de resiliencia de Franco adquiere aún más relevancia porque hoy disfruta de una realidad completamente diferente junto a Fernando Burlando , su hija Sarah Burlando y su madre . Tras años de sufrimiento, la modelo aseguró que logró construir la vida que siempre soñó y que el proceso de sanación le permitió mirar hacia atrás para dimensionar todo lo que atravesó.

Qué dijo Barby Franco sobre la violencia de su padre

Durante la conversación, Franco reveló que tanto ella como su madre vivían con miedo permanente dentro del hogar. “Le teníamos pánico”, confesó al referirse a su padre, a quien hoy identifica como una persona afectada por una enfermedad vinculada al alcoholismo. La modelo explicó que comprender esa situación desde una mirada adulta no implica justificar los hechos de violencia que sufrió durante años.

Otro de los aspectos más duros de su relato estuvo relacionado con la adolescencia. Barby contó que llegaba al colegio sin dormir y con moretones visibles, una situación que despertó la preocupación de docentes y autoridades escolares. Según recordó, fue la propia institución educativa la que comenzó a intervenir para brindarle contención y acompañamiento frente al contexto que atravesaba en su casa.

La modelo también denunció la falta de respuestas que recibió su familia por parte de distintos organismos. Relató que junto a su madre realizaron numerosas denuncias por violencia, pero durante mucho tiempo no obtuvieron soluciones concretas. “Nos decían que era un problema de familia”, recordó, al describir la frustración que sentían frente a una situación que parecía no tener salida.

Finalmente, Franco recordó como un punto de inflexión la detención de su padre, un episodio que definió como uno de los momentos de mayor alivio de su vida. “Nunca sentí tanta paz y felicidad como cuando se lo estaban llevando”, afirmó. Desde entonces, aseguró que intentó reconstruir el vínculo, pero al no encontrar interés del otro lado decidió cortar definitivamente el contacto hace aproximadamente diez años para priorizar su bienestar emocional y el de su familia.