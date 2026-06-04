La actriz se mostró recientemente junto al padre de su hijo Toto Kirzner, después de una larga pelea de legal y económica que duró 20 años. “Sabía que podía pasar”, indicó.

Araceli González se convirtió en noticia por la reconciliación con Adrián Suar y eso conllevó a los fuertes rumores de una crisis con su pareja, Fabián Mazzei. Ahora, la propia actriz salió a aclarar los dichos de cómo está la relación con el actor con quien está hace 19 años.

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González enfrentó los micrófonos luego de haberse mostrado junto al padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirner y reconocer que ella misma fue quien mandó el primer 'hola' para recomponer el vínculo y desde donde mantuvieron “una conversación maravillosa” .

En esa línea, la actriz respondió a las consultas de LAM y reconoció que sabía que iban a comenzar con los comentarios que estaban en “un mal momento”, dejando en claro que tanto ella como Mazzei estaban preparados para los dichos que podían aparecer tras la reconciliación con Suar.

Sin embargo, dejó en claro que nunca le ocultó nada a su pareja y que el acercamiento con el productor fue conversado desde el primer momento y subrayó que el vínculo con su marido sigue firme y que la pareja está atravesando un gran momento, más allá de las versiones que circularon en los medios.

“ No estamos en crisis, sí nos peleamos mucho con la empresa, es una m... eso, porque nos vivimos peleando. Trabajar juntos no está bueno, tenemos que trabajar como actores, pero no en cuentas”, se sinceró.

Y dejó en claro: “Está todo bien, está todo perfecto, estamos en el mejor momento, y sabíamos que quizás podía pasar esto de que empiecen a decir una cosa o la otra”.

Hace cuánto están juntos Araceli González y Fabián Mazzei

A lo largo de los últimos años Araceli González y Fabián Mazzei conforman una de las parejas más queridas y duraderas del ambiente artístico argentino.

La pareja se conoció entre 2007 y 2008 en el trabajo y, desde entonces, construyeron una relación basada en el compañerismo y el bajo perfil. Y en diciembre de 2013 decidieron sellar su vínculo casándose.

En enero, cuando cumplieron 19 años juntos, la actriz le dedicó un emotivo mensaje celebrando un año más en pareja: “Nosotros nos elegimos hace ya 19 años. Y solo siempre quisimos reír, amar y acompañar. Elegimos respetarnos y elegir caminos juntos donde nos lleve a lugares saludables. El mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo, donde solo hay verdad y eso es nuestra razón de ser”.