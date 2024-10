Los 7 ejercicios físicos para marcar el abdomen en un mes: son muy sencillos

Los abdominales inferiores son especialmente difíciles de definir, pero existen diversos ejercicios que son fáciles de hacer. Es importante recordar que no importa cuántas repeticiones se realicen, si no se cuida la alimentación, no se notarán los resultados. Mantener una dieta equilibrada, rica en proteínas y baja en azúcares, es fundamental para lograr ese abdomen marcado.