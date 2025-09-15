IR A
IR A

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

Como si fuera sacado de una película, este peculiar criminal burló a los sistemas de seguridad por años y ahora su historia está en la plataforma de streaming.

De qué se trata este increíble documental de Netflix.

De qué se trata este increíble documental de Netflix.

Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo no solo por sus espectaculares títulos de películas y series, sino también por sus atrapantes documentales. En este caso, la realidad superó a la ficción, ya que un ladrón desafió a la policía, se burló de los sistemas de seguridad y escribió una historia que terminó convertida en documental: Cómo robar un banco.

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
Te puede interesar:

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Esta es la historia de Scott Scurlock, mejor conocido como “Hollywood”, un hombre que robó diecinueve bancos en Seattle entre 1992 y 1996. Era un personaje carismático, que exageraba y actuaba durante los atracos, y hasta usaba prótesis faciales. Esta producción lo retrata como un hombre atrapado entre la adrenalina y la ilusión de ser intocable.

El documental fue dirigido por Stephen Robert Morse y Seth Porges, y utiliza diferentes recursos narrativos para adentrarnos en la historia del ladrón de Seattle. Por un lado, juega con los límites entre la realidad y la ficción, con efectos de tira de manga, y hasta hacen interpretaciones y actuaciones de algunos de los robos de "Hollywood".

como robar un banco

Netflix: sinopsis de Cómo robar un banco

En la década del 90', un ladrón de bancos prolífico comenzó una ola de crímenes sin precedentes en toda la ciudad de Seattle y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley intentaron, y fracasaron repetidamente, detener al hombre responsable. En el medio, se les ocurrió un apodo para el hombre esquivo detrás de una serie de máscaras y prótesis faciales: Hollywood.

Sin embargo, a medida que las fuerzas del orden se acercan, su vida antes despreocupada se convierte en una trampa asfixiante, obligándolo a él y a su equipo a arriesgarlo todo en un último atraco.

Tráiler de Cómo robar un banco

Embed - Cómo robar un banco (Tráiler) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de Cómo robar un banco

  • Jordan Burtchett
  • Scott Patey
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

Un nuevo estreno de Filipinas llegó a la gran N roja y es furor.
play

De la tele a ser villanos en la vida real: esta película con comedia negra y acción está sorprendiendo a todos en Netflix

Las producciones disponibles en Netflix destacan por su capacidad de combinar tensión dramática y crítica social en tramas atrapantes.

Una mejor que la otra: 3 series de Netflix para aquellos a los que le gustó En el barro

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.
play

Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza

últimas noticias

Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 27 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 28 minutos
Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Hace 28 minutos
CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

Hace 29 minutos
En agosto y septiembre, los 0 km aumentaron considerablemente. 

Los 5 autos 0 km más baratos del mercado argentino

Hace 29 minutos