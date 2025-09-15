Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

De qué se trata este increíble documental de Netflix. Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo no solo por sus espectaculares títulos de películas y series, sino también por sus atrapantes documentales. En este caso, la realidad superó a la ficción, ya que un ladrón desafió a la policía, se burló de los sistemas de seguridad y escribió una historia que terminó convertida en documental: Cómo robar un banco.

Esta es la historia de Scott Scurlock, mejor conocido como “Hollywood”, un hombre que robó diecinueve bancos en Seattle entre 1992 y 1996. Era un personaje carismático, que exageraba y actuaba durante los atracos, y hasta usaba prótesis faciales. Esta producción lo retrata como un hombre atrapado entre la adrenalina y la ilusión de ser intocable.

El documental fue dirigido por Stephen Robert Morse y Seth Porges, y utiliza diferentes recursos narrativos para adentrarnos en la historia del ladrón de Seattle. Por un lado, juega con los límites entre la realidad y la ficción, con efectos de tira de manga, y hasta hacen interpretaciones y actuaciones de algunos de los robos de "Hollywood".

Netflix: sinopsis de Cómo robar un banco En la década del 90', un ladrón de bancos prolífico comenzó una ola de crímenes sin precedentes en toda la ciudad de Seattle y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley intentaron, y fracasaron repetidamente, detener al hombre responsable. En el medio, se les ocurrió un apodo para el hombre esquivo detrás de una serie de máscaras y prótesis faciales: Hollywood.

Sin embargo, a medida que las fuerzas del orden se acercan, su vida antes despreocupada se convierte en una trampa asfixiante, obligándolo a él y a su equipo a arriesgarlo todo en un último atraco.

Scott Patey